Рейтинг@Mail.ru
Около 1,5 тонны гумгруза доставили в зону спецоперации из Новороссийска - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:34 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/novorossiysk-2041039380.html
Около 1,5 тонны гумгруза доставили в зону спецоперации из Новороссийска
Около 1,5 тонны гумгруза доставили в зону спецоперации из Новороссийска - РИА Новости, 10.09.2025
Около 1,5 тонны гумгруза доставили в зону спецоперации из Новороссийска
Сотрудники "Службы спасения" Новороссийска доставили порядка 1,5 тонны гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщается... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:34:00+03:00
2025-09-10T18:34:00+03:00
краснодарский край
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984966156_0:218:719:622_1920x0_80_0_0_e0f06ceaba65da992b5ad3368d76c00f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники "Службы спасения" Новороссийска доставили порядка 1,5 тонны гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте администрации и городской думы Новороссийска. "Не все готовы рисковать, отправляясь в прифронтовые зоны. Искренне благодарю сотрудников “Службы спасения” за их регулярные поездки и готовность брать на себя самые сложные задачи. Их самоотверженный труд, бескорыстная помощь и вклад в общее дело бесценны", – отметил глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко, его слова приводит пресс-служба. Военнослужащим в танковый батальон Луганской Народной Республики передали продукты питания, генераторы и маскировочные сети. Следующей точкой маршрута был госпиталь, расположенный вблизи линии соприкосновения, – в нем проходят лечение в том числе и уроженцы Новороссийска. Для них собрали то, что может облегчить пребывание: медикаменты, носилки, бакалею, свежие фрукты, сладости и теплые одеяла, средства гигиены. Посылки, переданные добровольцами, – единственная возможность получить все необходимое, отмечают в пресс-службе. В Донецкой Народной Республике гуманитарная помощь была доставлена в госпиталь, где восстанавливаются новороссийцы. Также приехавшие спасатели пообщались с бойцами.
https://ria.ru/20250828/svo-2037905386.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984966156_0:210:719:749_1920x0_80_0_0_450e79b06d13ca8b42696f004a953c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), сво
Краснодарский край, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), СВО
Около 1,5 тонны гумгруза доставили в зону спецоперации из Новороссийска

Порядка 1,5 тонны гумгруза доставили в зону СВО из Новороссийска

© Фото : Андрей Кравченко/ВКонтактеГлава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко
Глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : Андрей Кравченко/ВКонтакте
Глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники "Службы спасения" Новороссийска доставили порядка 1,5 тонны гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте администрации и городской думы Новороссийска.
"Не все готовы рисковать, отправляясь в прифронтовые зоны. Искренне благодарю сотрудников “Службы спасения” за их регулярные поездки и готовность брать на себя самые сложные задачи. Их самоотверженный труд, бескорыстная помощь и вклад в общее дело бесценны", – отметил глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко, его слова приводит пресс-служба.
Военнослужащим в танковый батальон Луганской Народной Республики передали продукты питания, генераторы и маскировочные сети. Следующей точкой маршрута был госпиталь, расположенный вблизи линии соприкосновения, – в нем проходят лечение в том числе и уроженцы Новороссийска. Для них собрали то, что может облегчить пребывание: медикаменты, носилки, бакалею, свежие фрукты, сладости и теплые одеяла, средства гигиены. Посылки, переданные добровольцами, – единственная возможность получить все необходимое, отмечают в пресс-службе.
В Донецкой Народной Республике гуманитарная помощь была доставлена в госпиталь, где восстанавливаются новороссийцы. Также приехавшие спасатели пообщались с бойцами.
Российский военнослужащий в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
"На такое способны не все". Кто ищет пропавших без вести бойцов СВО
28 августа, 08:00
 
Краснодарский крайНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)СВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала