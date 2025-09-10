https://ria.ru/20250910/novorossiysk-2041039380.html

Около 1,5 тонны гумгруза доставили в зону спецоперации из Новороссийска

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники "Службы спасения" Новороссийска доставили порядка 1,5 тонны гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщается на сайте администрации и городской думы Новороссийска. "Не все готовы рисковать, отправляясь в прифронтовые зоны. Искренне благодарю сотрудников “Службы спасения” за их регулярные поездки и готовность брать на себя самые сложные задачи. Их самоотверженный труд, бескорыстная помощь и вклад в общее дело бесценны", – отметил глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко, его слова приводит пресс-служба. Военнослужащим в танковый батальон Луганской Народной Республики передали продукты питания, генераторы и маскировочные сети. Следующей точкой маршрута был госпиталь, расположенный вблизи линии соприкосновения, – в нем проходят лечение в том числе и уроженцы Новороссийска. Для них собрали то, что может облегчить пребывание: медикаменты, носилки, бакалею, свежие фрукты, сладости и теплые одеяла, средства гигиены. Посылки, переданные добровольцами, – единственная возможность получить все необходимое, отмечают в пресс-службе. В Донецкой Народной Республике гуманитарная помощь была доставлена в госпиталь, где восстанавливаются новороссийцы. Также приехавшие спасатели пообщались с бойцами.

