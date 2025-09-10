Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/novorossiysk-2040937068.html
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 10.09.2025
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:40:00+03:00
2025-09-10T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16589/57/165895757_0:178:3568:2185_1920x0_80_0_0_c9ef4cd60e3eeb8298940284f02e0f5d.jpg
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. "Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал мэр в своем Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА объявлялась в Новороссийске во второй раз за сутки.
https://ria.ru/20250910/novorossijsk-2040899453.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16589/57/165895757_210:0:3359:2362_1920x0_80_0_0_3bffc32e65c60bcbe1af567f4dc5bb8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников

Мэр Кравченко: в Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкВид на Новороссийск
Вид на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Вид на Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко.
"Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Угроза атаки БПЛА объявлялась в Новороссийске во второй раз за сутки.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Новороссийске рассказали о последствиях атаки украинских беспилотников
Вчера, 12:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала