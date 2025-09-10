https://ria.ru/20250910/novorossiysk-2040937068.html

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 10.09.2025

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T13:40:00+03:00

2025-09-10T13:40:00+03:00

2025-09-10T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16589/57/165895757_0:178:3568:2185_1920x0_80_0_0_c9ef4cd60e3eeb8298940284f02e0f5d.jpg

КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. "Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал мэр в своем Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА объявлялась в Новороссийске во второй раз за сутки.

https://ria.ru/20250910/novorossijsk-2040899453.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)