В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА в Новороссийске отменена, сообщает глава города Андрей Кравченко. "Отмена сигнала атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал мэр в своем Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА объявлялась в Новороссийске во второй раз за сутки.
новороссийск
