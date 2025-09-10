https://ria.ru/20250910/novorossiysk-2040829383.html
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 10.09.2025
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, по береговой линии звучит сирена, заявил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, по береговой линии звучит сирена, заявил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале."В Новороссийске по береговой линии звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)", - написал он.
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, звучит сирена