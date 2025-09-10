Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске звучит сирена - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 10.09.2025 (обновлено: 05:07 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/novorossiysk-2040825891.html
В Новороссийске звучит сирена
В Новороссийске звучит сирена - РИА Новости, 10.09.2025
В Новороссийске звучит сирена
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников, в городе звучит сирена. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T05:05:00+03:00
2025-09-10T05:07:00+03:00
новороссийск
безопасность
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников, в городе звучит сирена.В 3.03 мск в городе была объявлена опасность атаки беспилотников."В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_186b6d650721895816a03fed81f8ed66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссийск, безопасность, андрей кравченко (государственный служащий)
Новороссийск, Безопасность, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске звучит сирена

Глава Новороссийска предупредил об атаке беспилотников, в городе звучит сирена

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Порт Новороссийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников, в городе звучит сирена.
В 3.03 мск в городе была объявлена опасность атаки беспилотников.
Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
НовороссийскБезопасностьАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала