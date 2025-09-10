https://ria.ru/20250910/novorossiysk-2040825891.html
В Новороссийске звучит сирена
В Новороссийске звучит сирена - РИА Новости, 10.09.2025
В Новороссийске звучит сирена
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников, в городе звучит сирена. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников, в городе звучит сирена.В 3.03 мск в городе была объявлена опасность атаки беспилотников."В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников", - написал он.
