В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников второй раз за сутки
11:47 10.09.2025 (обновлено: 12:23 10.09.2025)
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников второй раз за сутки
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников второй раз за сутки
Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске во второй раз за сутки, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 10.09.2025
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске во второй раз за сутки, сообщает глава города Андрей Кравченко."На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал мэр в своем Telegram-канале.Утром в среду глава города уже сообщал об угрозе атаки беспилотников.Из-за угрозы в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем", добавил Кравченко.
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников второй раз за сутки

Угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске во второй раз за сутки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Новороссийск. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске во второй раз за сутки, сообщает глава города Андрей Кравченко.
"На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Утром в среду глава города уже сообщал об угрозе атаки беспилотников.
Из-за угрозы в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем", добавил Кравченко.
Происшествия
 
 
