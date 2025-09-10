В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников второй раз за сутки

https://ria.ru/20250910/novorossijsk-2040886064.html
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске во второй раз за сутки, сообщает глава города Андрей Кравченко."На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал мэр в своем Telegram-канале.Утром в среду глава города уже сообщал об угрозе атаки беспилотников.Из-за угрозы в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем", добавил Кравченко.
