https://ria.ru/20250910/novorossijsk-2040886064.html

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников второй раз за сутки

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников второй раз за сутки - РИА Новости, 10.09.2025

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников второй раз за сутки

Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске во второй раз за сутки, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T11:47:00+03:00

2025-09-10T11:47:00+03:00

2025-09-10T12:23:00+03:00

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg

КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске во второй раз за сутки, сообщает глава города Андрей Кравченко."На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал мэр в своем Telegram-канале.Утром в среду глава города уже сообщал об угрозе атаки беспилотников.Из-за угрозы в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем", добавил Кравченко.

https://ria.ru/20250910/dron-2040859999.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)