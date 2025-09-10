https://ria.ru/20250910/norvegiya-2041051572.html
"Необратимый шаг": в Норвегии запаниковали из-за плана ЕС против России
"Необратимый шаг": в Норвегии запаниковали из-за плана ЕС против России - РИА Новости, 10.09.2025
"Необратимый шаг": в Норвегии запаниковали из-за плана ЕС против России
Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan."И мы должны заявить об этом как можно яснее: норвежские солдаты на Украину не отправятся. Это будет необратимый шаг, который сделает Норвегию прямой участницей конфликта и поставит нас на линию российского огня. Стёре и его сторонники прекрасно знают, чем это чревато. Это означает рисковать жизнями норвежцев в опосредованной войне, которой мы не выбирали, за которую никогда не голосовали и на которую у них нет мандата", — говорится в материале.Издание отмечает, что решение европейских лидеров "попирает основные права человека — право на жизнь, право не участвовать в чужой войне по принуждению и право на мир".В прошедший четверг в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
