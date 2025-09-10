Рейтинг@Mail.ru
"Необратимый шаг": в Норвегии запаниковали из-за плана ЕС против России
10.09.2025
"Необратимый шаг": в Норвегии запаниковали из-за плана ЕС против России
"Необратимый шаг": в Норвегии запаниковали из-за плана ЕС против России
"Необратимый шаг": в Норвегии запаниковали из-за плана ЕС против России
Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. РИА Новости, 10.09.2025
в мире
украина
россия
норвегия
кир стармер
эммануэль макрон
владимир путин
евросоюз
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan."И мы должны заявить об этом как можно яснее: норвежские солдаты на Украину не отправятся. Это будет необратимый шаг, который сделает Норвегию прямой участницей конфликта и поставит нас на линию российского огня. Стёре и его сторонники прекрасно знают, чем это чревато. Это означает рисковать жизнями норвежцев в опосредованной войне, которой мы не выбирали, за которую никогда не голосовали и на которую у них нет мандата", — говорится в материале.Издание отмечает, что решение европейских лидеров "попирает основные права человека — право на жизнь, право не участвовать в чужой войне по принуждению и право на мир".В прошедший четверг в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
украина
россия
норвегия
в мире, украина, россия, норвегия, кир стармер, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
"Необратимый шаг": в Норвегии запаниковали из-за плана ЕС против России

Steigan: отправка войск на Украину станет большой ошибкой для Норвегии

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Отправка норвежских военных на Украину станет катастрофическим шагом к прямому столкновению с Россией, пишет журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"И мы должны заявить об этом как можно яснее: норвежские солдаты на Украину не отправятся. Это будет необратимый шаг, который сделает Норвегию прямой участницей конфликта и поставит нас на линию российского огня. Стёре и его сторонники прекрасно знают, чем это чревато. Это означает рисковать жизнями норвежцев в опосредованной войне, которой мы не выбирали, за которую никогда не голосовали и на которую у них нет мандата", — говорится в материале.
Издание отмечает, что решение европейских лидеров "попирает основные права человека — право на жизнь, право не участвовать в чужой войне по принуждению и право на мир".
В прошедший четверг в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
В миреУкраинаРоссияНорвегияКир СтармерЭммануэль МакронВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
