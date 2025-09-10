https://ria.ru/20250910/nizhnekamsk-2041051112.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.09.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов