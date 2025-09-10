https://ria.ru/20250910/nikolaev-2041062755.html

На юге Украины прогремел взрыв

На юге Украины прогремел взрыв - РИА Новости, 10.09.2025

На юге Украины прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Николаевской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

