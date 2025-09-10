Рейтинг@Mail.ru
Правительство Никарагуа осудило нападение Израиля на Доху
04:51 10.09.2025 (обновлено: 04:52 10.09.2025)
Правительство Никарагуа осудило нападение Израиля на Доху
Правительство Никарагуа осудило нападение Израиля на Доху
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Правительство Никарагуа решительно осудило нападение Израиля на объекты в Дохе, квалифицировав его как террористическое и нарушающее международное право и суверенитет Катара. "Правительство Национального примирения и единства Никарагуа решительно отвергает и осуждает вероломное нападение, которое можно квалифицировать только как террористическое, со стороны правительства Израиля против объектов в Дохе, Катар, нарушившее не только международное право, но и суверенитет этой братской страны", - говорится в коммюнике, которое опубликовало издание El 19 Digital. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". В заявлении Манагуа отмечается, что атака Израиля подрывает усилия по достижению мира для палестинского народа, в которых активно участвует правительство Катара. "Никарагуа и народ Никарагуа, которые умели с достоинством противостоять государственному терроризму в разные моменты нашей истории, выражают нашу категорическую отповедь и осуждение нападения такого рода", - сказано в документе. Власти Никарагуа выразили солидарность с Катаром и палестинцами, призвав "продолжать работать без отдыха ради восстановления прав героического палестинского народа".
© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Дохе
Последствия взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Дохе. Архивное фото
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Правительство Никарагуа решительно осудило нападение Израиля на объекты в Дохе, квалифицировав его как террористическое и нарушающее международное право и суверенитет Катара.
"Правительство Национального примирения и единства Никарагуа решительно отвергает и осуждает вероломное нападение, которое можно квалифицировать только как террористическое, со стороны правительства Израиля против объектов в Дохе, Катар, нарушившее не только международное право, но и суверенитет этой братской страны", - говорится в коммюнике, которое опубликовало издание El 19 Digital.
Трамп заявил, что не в восторге от ударов Израиля по Катару
02:51
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В заявлении Манагуа отмечается, что атака Израиля подрывает усилия по достижению мира для палестинского народа, в которых активно участвует правительство Катара.
"Никарагуа и народ Никарагуа, которые умели с достоинством противостоять государственному терроризму в разные моменты нашей истории, выражают нашу категорическую отповедь и осуждение нападения такого рода", - сказано в документе.
Власти Никарагуа выразили солидарность с Катаром и палестинцами, призвав "продолжать работать без отдыха ради восстановления прав героического палестинского народа".
Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ
00:39
 
