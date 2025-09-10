https://ria.ru/20250910/netanjahu-2041067287.html

Премьер Катара: Нетаньяху убил надежду на освобождение заложников

10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху убил любую надежду на освобождение израильских заложников, одобрив удары по Дохе, заявил катарский премьер Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "Я думаю, то, что сделал вчера Нетаньяху - он просто убил любую надежду для этих заложников", - сказал премьер в интервью телеканалу CNN. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.

