Армия Непала продлила комендантский час в столичном регионе

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия Непала, взявшая на себя управление безопасностью страны, продлила до пятницы комендантский час в столичном регионе, сообщает портал Кhabarhub. Кhabarhub в среду объявил, что армия продлила общенациональный комендантский час до 17.00 среды. "Этот приказ необходим для обеспечения безопасности людей и имущества в условиях продолжающихся беспорядков", - говорится в заявлении о продлении комендантского часа в Долине Катманду до пятницы, которое приводит издание. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в государстве начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как уточняло издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже 30 человек, 1033 ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя обеспечение порядка на улицах Катманду и других городов страны.

