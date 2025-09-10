Рейтинг@Mail.ru
Жена экс-премьера Непала жива, сообщают СМИ
15:31 10.09.2025
Жена экс-премьера Непала жива, сообщают СМИ
в мире
непал
беспорядки в непале
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, о смерти которой сообщали местные СМИ, жива и находится в критическом состоянии в больнице Киртипур, сообщил портал Khabarhub со ссылкой на больницу. Во вторник портал сообщал, что пострадавшая погибла после поджога резиденции в ходе беспорядков в стране. "Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала проходит лечение в отделении интенсивной терапии в ожоговом центре больницы Киртипур", - пишет Khabarhub. Директор больницы Киран Накарми подтвердил, что она остается в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил портал. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
в мире, непал, беспорядки в непале
В мире, Непал, Беспорядки в Непале
Машины скорой помощи в Непале
Машины скорой помощи в Непале
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Машины скорой помощи в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Жена бывшего премьера Непала Джала Натха Кханала, о смерти которой сообщали местные СМИ, жива и находится в критическом состоянии в больнице Киртипур, сообщил портал Khabarhub со ссылкой на больницу.
Во вторник портал сообщал, что пострадавшая погибла после поджога резиденции в ходе беспорядков в стране.
"Жена бывшего премьер-министра Джала Натха Кханала проходит лечение в отделении интенсивной терапии в ожоговом центре больницы Киртипур", - пишет Khabarhub.
Директор больницы Киран Накарми подтвердил, что она остается в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил портал.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
