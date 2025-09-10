https://ria.ru/20250910/nepal-2040898830.html

Из сгоревшего дома дочери экс-премьера Непала извлекли тело

Из сгоревшего дома дочери экс-премьера Непала извлекли тело

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Из сгоревшего в ходе антиправительственных беспорядков в Непале дома дочери бывшего премьер-министра страны Пушпы Камала Дахала (Прачанды) извлекли тело, сообщает портал Khabarhub. "Из дома Ганги Дахал, дочери бывшего премьер-министра... Пушпы Камала Дахала "Прачанды", было извлечено сожженное тело после того, как дом был подожжен на фоне продолжающихся беспорядков", - пишет портал. Информация о том, чье тело было извлечено, не указана. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

непал

