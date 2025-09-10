https://ria.ru/20250910/nepal-2040864965.html

Здание верховного суда Непала лежит в руинах, пишут СМИ

Здание верховного суда Непала лежит в руинах, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2025

Здание верховного суда Непала лежит в руинах, пишут СМИ

Здание верховного суда в столице Непала серьезно повреждено после того, как участники беспорядков подожгли его в ходе антиправительственных протестов, власти... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Здание верховного суда в столице Непала серьезно повреждено после того, как участники беспорядков подожгли его в ходе антиправительственных протестов, власти пытаются спасти оставшиеся документы, сообщает издание Kathmandu Post. Во вторник портал Khabarhub сообщал, что участники беспорядков в Непале подожгли здание верховного суда. "Комплекс верховного суда был серьезно поврежден в результате масштабного поджога во вторник, который превратил части здания в руины", - пишет издание. Отмечается, что пламя охватило несколько секций здания, уничтожив важные документы и инфраструктуру, и власти сосредоточены на спасении оставшихся документов. По информации портала Khabarhub, верховный суд приостановил все слушания на неопределённый срок, власти оценивают масштаб разрушений и планируют реконструкцию. Кроме того, по информации агентства ANI, отель Hilton в Катманду полностью сгорел после того, как участники протестов во вторник проникли в здание и подожгли его. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.

