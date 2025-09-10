https://ria.ru/20250910/nepal-2040859170.html

Российская туристка рассказала о ситуации в Покхаре

Российская туристка рассказала о ситуации в Покхаре - РИА Новости, 10.09.2025

Российская туристка рассказала о ситуации в Покхаре

В популярном среди туристов непальском городе Покхара сегодня все спокойно, открыты продуктовые магазины и кафе, сообщила РИА Новости туристка из России Юлия. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:16:00+03:00

2025-09-10T10:16:00+03:00

2025-09-10T10:16:00+03:00

беспорядки в непале

россия

непал

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709337_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_ca5848cda807cd23f24411cba5966415.jpg

ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. В популярном среди туристов непальском городе Покхара сегодня все спокойно, открыты продуктовые магазины и кафе, сообщила РИА Новости туристка из России Юлия. "В Покхаре все спокойно, открыты продуктовые магазины и кафе. Сувенирные магазины и обменник закрыты. Все тихо", - сообщила собеседница агентства. Накануне издание издание India Today сообщало, что в Покхаре на фоне протестов в стране около 900 заключенных сбежали из тюрьмы. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

россия

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

беспорядки в непале, россия, непал, в мире