Россияне не обращались в посольство на Бали после наводнения

2025-09-10T12:40:00+03:00

россия

бали

в мире

ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Граждане России не обращались в посольство РФ за помощью на фоне масштабных наводнений на острове Бали, заявила российская дипмиссия РИА Новости. Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах. Последствия наводнения были довольно серьезными: дома оказались под водой, дороги парализованы, а некоторые здания обрушились. "В посольство обращений от граждан России не поступало. В Генконсульство РФ на Бали обращений не было", - прокомментировали ситуацию в посольстве.

россия

бали

2025

Новости

россия, бали, в мире