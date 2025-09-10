https://ria.ru/20250910/navodnenie-2040899312.html
Россияне не обращались в посольство на Бали после наводнения
Граждане России не обращались в посольство РФ за помощью на фоне масштабных наводнений на острове Бали, заявила российская дипмиссия РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Граждане России не обращались в посольство РФ за помощью на фоне масштабных наводнений на острове Бали, заявила российская дипмиссия РИА Новости. Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах. Последствия наводнения были довольно серьезными: дома оказались под водой, дороги парализованы, а некоторые здания обрушились. "В посольство обращений от граждан России не поступало. В Генконсульство РФ на Бали обращений не было", - прокомментировали ситуацию в посольстве.
