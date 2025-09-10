Рейтинг@Mail.ru
Россияне не обращались в посольство на Бали после наводнения - РИА Новости, 10.09.2025
12:40 10.09.2025
Россияне не обращались в посольство на Бали после наводнения
россия
бали
в мире
ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Граждане России не обращались в посольство РФ за помощью на фоне масштабных наводнений на острове Бали, заявила российская дипмиссия РИА Новости. Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах. Последствия наводнения были довольно серьезными: дома оказались под водой, дороги парализованы, а некоторые здания обрушились. "В посольство обращений от граждан России не поступало. В Генконсульство РФ на Бали обращений не было", - прокомментировали ситуацию в посольстве.
россия
бали
россия, бали, в мире
Россия, Бали, В мире
© AP Photo / BASARNASСпасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025
ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Граждане России не обращались в посольство РФ за помощью на фоне масштабных наводнений на острове Бали, заявила российская дипмиссия РИА Новости.
Сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах. Последствия наводнения были довольно серьезными: дома оказались под водой, дороги парализованы, а некоторые здания обрушились.
"В посольство обращений от граждан России не поступало. В Генконсульство РФ на Бали обращений не было", - прокомментировали ситуацию в посольстве.
РоссияБалиВ мире
 
 
