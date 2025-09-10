https://ria.ru/20250910/nauka-2040655631.html

В Томске разработали "чернила" для печати прочных домов

Новый состав для трехмерной печати домов высотой до семи метров разработали ученые ТГАСУ. Возводимые из него конструкции по прочности и жесткости не уступают... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T07:00:00+03:00

2025-09-10T07:00:00+03:00

2025-09-10T09:50:00+03:00

наука

университетская наука

томский государственный архитектурно-строительный университет (тгасу)

российские инновации

технологическое лидерство

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новый состав для трехмерной печати домов высотой до семи метров разработали ученые ТГАСУ. Возводимые из него конструкции по прочности и жесткости не уступают тем, которые были сделаны из традиционных материалов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.Альтернативой традиционному строительству с использованием ручного труда и соответствующего оборудования в современном мире является 3D-печать. Этот метод позволяет не только более безопасно возводить жилые здания и хозяйственные постройки, но и сократить количество работников на одном объекте, рассказали в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ).Одна из сложностей использования этой технологии — подбор оптимального состава "чернил", который значительно отличается от классических бетонных смесей. Смесь для печати должна быть достаточно вязкой и текучей при подаче насосом, при этом давая достаточную конструкционную прочность при затвердевании.Специалисты ТГАСУ в рамках стратегического технологического проекта "Химия и инжениринг новых строительных материалов" программы "Приоритет 2030" создали смесь для печати домов с добавлением мраморной крошки — одного из побочных продуктов дробления горных пород и золы, скапливающейся на ТЭЦ при сжигании угля. Новый материал для строительства домов уже запущен в промышленное использование индустриальными партнерами вуза."Технология 3D-печати позволяет печатать одно- и двухэтажные здания с размерами до 20 х 8 х 14 метров. Созданная нами смесь обладает всеми необходимыми свойствами для печати таких объектов, при этом производится из местного сырья: песка, цемента и отходов предприятий Сибири", — рассказала начальник Архитектурно-строительного бизнес-инкубатора ТГАСУ Екатерина Сорокина.Мраморная крошка и зола составляют 10 массовых процентов смеси для печати и обеспечивают жесткость и прочность получающейся конструкции, пояснила Сорокина. По этим параметрам напечатанные новой строительной смесью дома не уступают тем, которые были построены из традиционных материалов, при этом превосходят их по экологичности."У технологии трехмерной печати зданий есть ряд преимуществ. За 100 часов может быть построено 100 квадратных метров здания, причем оно может содержать сложные по форме фрагменты: лестницы, подстолья, углубления под ванну или бассейн. К тому же есть возможность не проводить вторичную отделку перегородок и придавать им желаемую с дизайнерской точки зрения структуру", — добавила специалист.Для печати целого дома достаточно всего двух человек, что упрощает применение технологии в небезопасных для работы условиях, например, в сейсмически нестабильных зонах. Поэтому ученые ТГАСУ планируют проверить и ввести в эксплуатацию другие строительные составы для трехмерной печати зданий и продолжить возведение объектов уже разработанными смесями.В пресс-службе добавили, что первый дом с использованием разработанных "чернил" уже запущен в печать.

2025

Новости

наука, университетская наука, томск, томский государственный архитектурно-строительный университет (тгасу), российские инновации, технологическое лидерство, россия, строительство