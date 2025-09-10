https://ria.ru/20250910/mur-2040994390.html

Распутывали сложнейшие загадки: неизвестная история о легендах МУРа

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В разные эпохи преступность имела разное лицо — от вооруженных бандитов до хитроумных аферистов. Но всегда находились люди, которые вставали между законопослушными гражданами и криминалом. В уголовном розыске работали сыщики, чьи имена до сих пор звучат как символы мужества и профессионализма.Александр Трепалов — первый начальник МУРаДо революции он служил на Балтийском флоте. В 1918 году, когда в Москве был создан уголовный розыск, Трепалов стал его первым руководителем. Начинать пришлось практически с нуля. В столице царил хаос: только за январь 1919-го произошло 60 дерзких налетов.Перед бывшим матросом поставили задачу очистить город от уголовников. Уже через год количество убийств и разбоев сократилось в три раза, грабежей — в девять. Под его руководством ликвидировали банды Сабана, Зюзюки, Гусека, Голицына по прозвищу Князь и Селезнева по кличке Чума. Каждая из этих шаек насчитывала десятки головорезов.Однажды банда Сабана, узнав о планах милиции задержать своего вожака, устроила настоящую охоту на постовых — за один день в Москве были убиты 16 милиционеров. Но Трепалова запугать не удалось.Самой громкой победой стало уничтожение банды численностью более 80 человек, промышлявшей на Хитровом рынке. Сыщики охотились за ней месяцами, но успех пришел только после того, как сам Трепалов под видом уголовника внедрился в шайку, выведал планы налетов и передал их своим людям.Именно он создал в структуре уголовного розыска группу по борьбе с бандитизмом. Операции сопровождались постоянным риском. Каждое задержание могло закончиться перестрелкой. Благодаря их работе в начале 1920-х Москва впервые за долгие годы вздохнула спокойно.Судьба Трепалова сложилась трагически. В 1930-х он работал в Наркомате тяжелой промышленности, но после смерти Серго Орджоникидзе его арестовали и расстреляли. Реабилитировали только в 1967 году.Григорий Тыльнер — 40 лет на службеВ милицию он пришел прямо с гимназической скамьи в 1917-м. Сначала трудился в следственной части Тверского комиссариата, а осенью 1918 года перешел в МУР.За 40 лет службы Тыльнер прошел путь от агента до заместителя начальника уголовного розыска. В конце 1930-х — начале 1940-х именно он участвовал в раскрытии самых опасных преступлений.Осенью 1941-го Москву потрясла серия убийств. Жертвами стали люди с немецкими фамилиями: журналист Стефан Кальтер и его сын, студентки Эмма и Ева Шварц, школьница Наташа Рунге. Следствие получило название "Дело народных мстителей".Тыльнер сумел выйти на преступников только спустя два месяца. Ими оказались 17-летние Андрей Колесов и Сергей Казаков. Подростки из благополучных семей вообразили себя борцами с фашистами и решили "очищать тыл". Суд приговорил их к расстрелу, несмотря на возраст.Подобные истории сопровождали всю карьеру Тыльнера. Он работал над десятками громких дел и вышел в отставку в 1954 году в звании полковника.Леонид Рассказов — основатель криминалистикиЛеонид Рассказов начинал под руководством Карла Маршалка, дореволюционного начальника московского сыска, который после революции продолжил работать в советской милиции. В 1932 году Рассказов возглавил первый кабинет экспертизы в МУРе.Он сам создавал оборудование, обучал специалистов по дактилоскопии, баллистике, почерковедению. На основе этой работы позже был создан Экспертно-криминалистический центр.Одним из самых страшных дел военных лет стало убийство двух продавщиц продуктового магазина на Коровьем Валу летом 1944-го. Женщин связали, подвергли пыткам и убили с особой жестокостью. Сначала думали о корыстном мотиве, но быстро стало ясно: это явно дело рук садиста.Через несколько месяцев новое убийство — в День Октябрьской революции. Жертвой стала 28-летняя москвичка. Почерк совпадал, но у сыщиков из улик были лишь отпечатки пальцев.Именно экспертиза, организованная Рассказовым, позволила вычислить убийцу. Им оказался Иван Дронов, уважаемый работник оборонного завода "Компрессор". Днем он трудился над выпуском "Катюш", а вечером превращался в маньяка. В его квартире нашли дневник с описаниями злодеяний. Весной 1946 года преступника приговорили к расстрелу.Прототип ШараповаВладимир Арапов пришел в милицию сразу после войны. Шесть лет он работал в районном отделении, а затем перешел в МУР. В 1963-м возглавил отдел по раскрытию убийств и тяжких преступлений.Он участвовал в задержании маньяка Владимира Ионесяна по кличке Мосгаз. Арапов также руководил операцией по ликвидации банды Ивана Митина, ответственной за 11 убийств и десятки налетов.Именно Арапов стал прототипом Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя". Современники вспоминали его как храброго и жесткого сыщика, готового работать без сна и отдыха.Виктор Федоров и арест ЯпончикаВ 1970-1980-х годах Виктор Федоров возглавлял отдел по борьбе с грабежами и разбойными нападениями. Самым громким делом стало задержание Вячеслава Иванькова, известного как Япончик.Иваньков считался хозяином Москвы, собирал дань с теневого бизнеса и чувствовал себя неприкосновенным. Федоров и его люди собрали досье из десятков эпизодов. Операция по задержанию в мае 1981-го прошла с размахом: чтобы остановить автомобиль Япончика, на перекрестке даже поставили строительный кран.Суд приговорил Иванькова к 14 годам колонии строгого режима. Для криминального авторитета это стало шоком, а для Федорова — признанием заслуг.Каждое поколение московских сыщиков оставляло свой след. Одни громили банды на Хитровом рынке, другие ловили маньяков или криминальных авторитетов, третьи распутывали сложнейшие дела. Объединяло их одно: личная смелость и преданность делу.

