https://ria.ru/20250910/mumii-2041012663.html

Торфяные мумии: ученые решают загадку древнего ритуала Северной Европы

Торфяные мумии: ученые решают загадку древнего ритуала Северной Европы - РИА Новости, 10.09.2025

Торфяные мумии: ученые решают загадку древнего ритуала Северной Европы

Торфяные болота Европы хранят множество удивительных тайн. Одна из них — найденная в середине прошлого века мумия человека из Толлунда. Но до сих пор... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T19:56:00+03:00

2025-09-10T19:56:00+03:00

2025-09-10T19:56:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041041735_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_73ae18e6186d639a9f472f2e5bad3f45.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Торфяные болота Европы хранят множество удивительных тайн. Одна из них — найденная в середине прошлого века мумия человека из Толлунда. Но до сих пор исследователи не выяснили окончательную причину его смерти. О научном детективе — в материале РИА Новости.Звонок в полициюВосьмого мая 1950 года в полицию Силькеборга (Дания) поступил тревожный звонок. Двумя днями ранее при добыче торфа в болоте недалеко от Бьельдовдала, примерно в десяти километрах к западу от Силькеборга, рабочие, добывавшие торф, нашли мумифицированное тело.Они предположили, что это, должно быть, жертва недавнего убийства. Тем более примерно в то же время в центральной части Ютландии исчез школьник из Копенгагена.Но прибывшие на место сотрудники полиции быстро поняли, что это дело не для них, а для ученых. Труп был найден на довольно большой глубине, а вокруг не было никаких следов, указывающих на свежее преступление.Из далекого прошлогоАрхеологи определили, что тело пролежало в болоте много веков. Мумию, практически полностью впечатанную в пласт торфа, поместили в ящик и отправили в Национальный музей Дании. В газетах находку сразу же окрестили "толлундским человеком".Экспертиза выяснила, что мужчина 30-40 лет ростом 161 сантиметр умер не своей смертью, а от удушения. Произошло это примерно в 405-380 годах до нашей эры."Кто-то толлундского человека уложил в позе спящего, закрыл ему рот и глаза, положил на дно болота. На нем, предположительно, были только пояс и шапка. А также рядом, вероятно, лежала веревка", — отмечается на сайте музея Силькеборга, где сейчас находится мумия.Эти странные детали породили ворох вопросов. Главные: как и за что могли убить толлундского человека?Изучили больше тысячи телУченые прибегли к методу аналогии, изучив другие многочисленные "болотные мумии", обнаруженные преимущественно в Дании, Германии, Нидерландах, Великобритании, Ирландии и Швеции.Доктор Рой ван Бик из Вагенингенского университета в Нидерландах поясняет: "Речь идет о тысячах людей, умерщвленных в болотах. Видимо, хорошо сохранившиеся образцы рассказывают лишь малую часть масштабной истории".В январе 2023-м совместно со своими коллегами из Эстонии, Нидерландов и Швеции ученый опубликовал статью, где описаны 266 археологических точек и более тысячи находок.Многовековая традицияВ своей работе ученые опираются не только на исследования останков "болотных людей", но и на средневековый фольклор, а также на архивные записи. Они пришли к выводу, что речь, судя по всему, идет о некоем обряде.Эта кровавая практика зародилась на юге Скандинавии около 5000 года до нашей эры и со временем распространилась по всей Северной Европе."Такие находки имеют явный ритуальный подтекст", — говорится в статье.При этом ученые допускают, что значительное число мумий можно отнести все же к жертвам несчастных случаев либо самоубийцам. Торфяные болота стали для них своего рода гробницей.Но если говорить именно про ритуальные убийства, то непонятно, для чего именно их совершали, для какого божества и так далее. Страшная головоломка все еще не разгадана.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60