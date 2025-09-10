В Москве школьница впустила в квартиру лжесотрудника банка

https://ria.ru/20250910/moskva-2040897541.html

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Московская школьница пустила в квартиру представителя мошенников, который, представившись работником банка, вскрыл сейф и забрал 3 миллиона рублей, сообщает столичная прокуратура. По информации ведомства, девочке позвонили неизвестные и, представляясь сначала сотрудником службы доставки, затем сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщили, что ей необходимо задекларировать имеющиеся дома денежные средства. Злоумышленники уговорили школьницу включить видеосвязь и показать квартиру. Они убедили ее открыть сейф и отдать содержимое "представителю банка", на что несовершеннолетняя согласилась. "Поскольку открыть сейф она не смогла, телефонные аферисты пообещали ей помощь специалиста, которого надо впустить в квартиру, отключив при этом камеры наблюдения. Выполняя все указания звонившего, школьница отключила видеонаблюдение, впустила в квартиру прибывшего к ней "специалиста", а сама пошла встречать маму. После визита лжеработника банка из сейфа в квартире пропали денежные средства на общую сумму 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что злоумышленник уже задержан - 23-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину он признал. И пояснил, что нашел подработку в интернете, выполнял различные поручения "работодателей": забирал и передавал деньги, в том числе вскрыл сейф в указанной ему квартире, забрал его содержимое и передал через службу доставки по указанному адресу. За это получил 10 тысяч рублей. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. -0-

