Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач

Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач

2025-09-10T16:24:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России. "Одной из ключевых задач дальнейших изменений станет повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

