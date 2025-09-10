https://ria.ru/20250910/mishustin-2040998354.html
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач - РИА Новости, 10.09.2025
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России. "Одной из ключевых задач дальнейших изменений станет повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач
Мишустин: в России необходимо повысить качество инвестиционного климата