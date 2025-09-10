Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач
16:24 10.09.2025
Мишустин назвал повышение качества инвестклимата одной из ключевых задач
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России. "Одной из ключевых задач дальнейших изменений станет повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач на будущее повышение качества инвестиционного климата в России.
"Одной из ключевых задач дальнейших изменений станет повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Мишустин рассказал о подготовке бюджета на 2026-2028 годы
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
