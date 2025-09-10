https://ria.ru/20250910/mishustin-2040994794.html
Российский бизнес ищет новые рынки сырья и сбыта, рассказал Мишустин
10.09.2025
Российский бизнес ищет новые рынки сырья и сбыта, рассказал Мишустин
Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий, адаптируется к меняющимся условиям, ищет новых партнеров, рынки сырья и сбыта", - сказал Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам.
