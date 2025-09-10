https://ria.ru/20250910/mishustin-2040994794.html

Российский бизнес ищет новые рынки сырья и сбыта, рассказал Мишустин

Российский бизнес ищет новые рынки сырья и сбыта, рассказал Мишустин - РИА Новости, 10.09.2025

Российский бизнес ищет новые рынки сырья и сбыта, рассказал Мишустин

Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T16:10:00+03:00

2025-09-10T16:10:00+03:00

2025-09-10T16:10:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736436702_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_5b9e023a8ee94334136eeaa9b9489c1b.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжается структурная перестройка экономики. Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий, адаптируется к меняющимся условиям, ищет новых партнеров, рынки сырья и сбыта", - сказал Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20250910/mishustin-2040994625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин