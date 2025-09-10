Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине
11:10 10.09.2025
Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине
в мире
минск
венгрия
украина
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии, потому что в условиях риска эскалации конфликта на Украине необходим диалог. "Если когда-нибудь и нужен диалог, то сейчас! Риск эскалации войны растет, теперь надо размышлять и действовать хладнокровно и здраво! Европе нужен мир, мы представляем эту позицию везде!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Минска, где он принимает участие в заседании межправкомиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
минск
венгрия
украина
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии, потому что в условиях риска эскалации конфликта на Украине необходим диалог.
"Если когда-нибудь и нужен диалог, то сейчас! Риск эскалации войны растет, теперь надо размышлять и действовать хладнокровно и здраво! Европе нужен мир, мы представляем эту позицию везде!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Минска, где он принимает участие в заседании межправкомиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
