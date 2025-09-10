https://ria.ru/20250910/minsk-2040873967.html
Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине
Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине - РИА Новости, 10.09.2025
Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:10:00+03:00
2025-09-10T11:10:00+03:00
2025-09-10T11:10:00+03:00
в мире
минск
венгрия
украина
петер сийярто
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_322:44:2667:1363_1920x0_80_0_0_4587de502c6852e5137887496fc8b45f.jpg
БУДАПЕШТ, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии, потому что в условиях риска эскалации конфликта на Украине необходим диалог. "Если когда-нибудь и нужен диалог, то сейчас! Риск эскалации войны растет, теперь надо размышлять и действовать хладнокровно и здраво! Европе нужен мир, мы представляем эту позицию везде!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Минска, где он принимает участие в заседании межправкомиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html
минск
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977385282_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_90cc78401e74d4efc59a958c88d82e5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, венгрия, украина, петер сийярто, facebook
В мире, Минск, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Facebook
Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине
Сийярто прибыл в Минск для участия в заседании межправкомиссии по Украине