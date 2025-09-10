https://ria.ru/20250910/minsk-2040873967.html

Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине

Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине - РИА Новости, 10.09.2025

Сийярто прибыл в Минск для обсуждения ситуации на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной... РИА Новости, 10.09.2025

БУДАПЕШТ, 10 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Минск на заседание белорусско-венгерской межправительственной комиссии, потому что в условиях риска эскалации конфликта на Украине необходим диалог. "Если когда-нибудь и нужен диалог, то сейчас! Риск эскалации войны растет, теперь надо размышлять и действовать хладнокровно и здраво! Европе нужен мир, мы представляем эту позицию везде!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*, разместив фотографии из Минска, где он принимает участие в заседании межправкомиссии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

