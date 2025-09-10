Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею ускорения пуска тепла - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
13:46 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/lyulin-2040941106.html
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею ускорения пуска тепла
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею ускорения пуска тепла - РИА Новости, 10.09.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею ускорения пуска тепла
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал инициативу о сокращении сроков пуска тепла, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:46:00+03:00
2025-09-10T13:46:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3127ae393a16f44c2a19fe9e5895bf22.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал инициативу о сокращении сроков пуска тепла, сообщила пресс-служба регионального парламента. Подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и планы работы по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в предстоящий зимний сезон обсудили на заседании круглого стола в региональном штабе общественной поддержки. "Одним из важных вопросов стала инициатива депутатов регионального парламента о сокращении сроков пуска тепла в Нижегородской области. В настоящее время отопительный сезон рекомендовано начинать спустя 5 дней, на протяжении которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8 °C. Предлагается уменьшить этот срок до трех дней", - говорится в сообщении. Председатель законодательного собрания Нижегородской области назвал это предложение "разумным и справедливым". "С наступлением холодов необходимо как можно быстрее обеспечить подачу тепла в дома и социальные объекты. Подготовка к отопительному сезону – сложный технологический процесс, поэтому важно не просто выполнять формальные требования, а обеспечить реальную готовность всех систем. Необходимо держать на постоянном контроле выполнение работ и оперативно реагировать на любые сложности. Работа должна быть выстроена максимально эффективно и прозрачно", – цитирует пресс-служба слова Люлина. Как отметил председатель комитета законодательного собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов, депутаты регионального парламента давно прорабатывают данную инициативу. Подобный опыт в настоящее время применяется и в братской Белоруссии. "Нижегородская область демонстрирует высокие темпы подготовки к зиме, работы уже на стадии завершения. Все объекты теплоэнергетики находятся в работоспособном состоянии и готовы к пуску тепла. Что касается жилищного фонда, здесь ключевая дата – 15 сентября. Мы ожидаем, что к этому времени подготовка всего жилфонда будет полностью завершена. Запасы угля и мазута на объектах генерации превышают нормативные значения. Это является надежной гарантией стабильной работы даже в период аномальных холодов", – приводятся в сообщении слова Беспалова.
https://ria.ru/20250904/lyulin-2039737244.html
https://ria.ru/20250829/lyulin-2038334996.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfde0b74637725956626b87d61d4f196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею ускорения пуска тепла

Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал сокращение сроков пуска тепла

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал инициативу о сокращении сроков пуска тепла, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и планы работы по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в предстоящий зимний сезон обсудили на заседании круглого стола в региональном штабе общественной поддержки.
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею о "целевиках" в вузах
4 сентября, 17:51
"Одним из важных вопросов стала инициатива депутатов регионального парламента о сокращении сроков пуска тепла в Нижегородской области. В настоящее время отопительный сезон рекомендовано начинать спустя 5 дней, на протяжении которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8 °C. Предлагается уменьшить этот срок до трех дней", - говорится в сообщении.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области назвал это предложение "разумным и справедливым". "С наступлением холодов необходимо как можно быстрее обеспечить подачу тепла в дома и социальные объекты. Подготовка к отопительному сезону – сложный технологический процесс, поэтому важно не просто выполнять формальные требования, а обеспечить реальную готовность всех систем. Необходимо держать на постоянном контроле выполнение работ и оперативно реагировать на любые сложности. Работа должна быть выстроена максимально эффективно и прозрачно", – цитирует пресс-служба слова Люлина.
Как отметил председатель комитета законодательного собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов, депутаты регионального парламента давно прорабатывают данную инициативу. Подобный опыт в настоящее время применяется и в братской Белоруссии.
"Нижегородская область демонстрирует высокие темпы подготовки к зиме, работы уже на стадии завершения. Все объекты теплоэнергетики находятся в работоспособном состоянии и готовы к пуску тепла. Что касается жилищного фонда, здесь ключевая дата – 15 сентября. Мы ожидаем, что к этому времени подготовка всего жилфонда будет полностью завершена. Запасы угля и мазута на объектах генерации превышают нормативные значения. Это является надежной гарантией стабильной работы даже в период аномальных холодов", – приводятся в сообщении слова Беспалова.
Председатель Совета законодателей Приволжского федерального округа, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил роль законодателей для ОЭЗ
29 августа, 14:47
 
Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала