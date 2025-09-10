https://ria.ru/20250910/lyulin-2040941106.html

Спикер нижегородского парламента Люлин поддержал идею ускорения пуска тепла

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал инициативу о сокращении сроков пуска тепла, сообщила пресс-служба регионального парламента. Подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и планы работы по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в предстоящий зимний сезон обсудили на заседании круглого стола в региональном штабе общественной поддержки. "Одним из важных вопросов стала инициатива депутатов регионального парламента о сокращении сроков пуска тепла в Нижегородской области. В настоящее время отопительный сезон рекомендовано начинать спустя 5 дней, на протяжении которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8 °C. Предлагается уменьшить этот срок до трех дней", - говорится в сообщении. Председатель законодательного собрания Нижегородской области назвал это предложение "разумным и справедливым". "С наступлением холодов необходимо как можно быстрее обеспечить подачу тепла в дома и социальные объекты. Подготовка к отопительному сезону – сложный технологический процесс, поэтому важно не просто выполнять формальные требования, а обеспечить реальную готовность всех систем. Необходимо держать на постоянном контроле выполнение работ и оперативно реагировать на любые сложности. Работа должна быть выстроена максимально эффективно и прозрачно", – цитирует пресс-служба слова Люлина. Как отметил председатель комитета законодательного собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов, депутаты регионального парламента давно прорабатывают данную инициативу. Подобный опыт в настоящее время применяется и в братской Белоруссии. "Нижегородская область демонстрирует высокие темпы подготовки к зиме, работы уже на стадии завершения. Все объекты теплоэнергетики находятся в работоспособном состоянии и готовы к пуску тепла. Что касается жилищного фонда, здесь ключевая дата – 15 сентября. Мы ожидаем, что к этому времени подготовка всего жилфонда будет полностью завершена. Запасы угля и мазута на объектах генерации превышают нормативные значения. Это является надежной гарантией стабильной работы даже в период аномальных холодов", – приводятся в сообщении слова Беспалова.

