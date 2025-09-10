https://ria.ru/20250910/london-2040811615.html

В Лондоне пройдет слушание по делу российского капитана судна Solong

В Лондоне пройдет слушание по делу российского капитана судна Solong - РИА Новости, 10.09.2025

В Лондоне пройдет слушание по делу российского капитана судна Solong

Очередное слушание по делу российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина, обвиняемого в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи со... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T00:48:00+03:00

2025-09-10T00:48:00+03:00

2025-09-10T00:48:00+03:00

в мире

великобритания

россия

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004476050_0:105:3070:1832_1920x0_80_0_0_13bfe4e5a3956d0e8c135110cec4b97b.jpg

ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Очередное слушание по делу российского капитана контейнеровоза Solong Владимира Мотина, обвиняемого в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи со столкновением судна с танкером у берегов Британии, состоится в среду в лондонском центральном уголовном суде Олд-Бейли. В середине апреля магистратский суд английского города Кингстон-апон-Халл оставил петербуржца Мотина под стражей после того, как суду не было представлено ни ходатайство об освобождении под залог, ни признание вины. Мотин впоследствии предстал перед Олд-Бейли, где предполагалось признание вины, однако слушание было перенесено на конец мая из-за отсутствия переводчика. В мае Мотин не признал вину. В среду состоится очередное слушание по делу, рассмотрение дела начнется 12 января 2026 года. В марте танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации Королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о филиппинском моряке Марке Анджело Перниа. Посольство РФ сообщало, что на борту контейнеровоза Solong находились пять россиян, среди которых задержанный капитан судна. По информации дипмиссии, члены экипажа из числа российских граждан живы, ими не были получены травмы. Российскому капитану в связи с обвинениями был предоставлен адвокат, посольство находится на связи с британскими компетентными органами. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.

https://ria.ru/20250525/indiya-2019010064.html

https://ria.ru/20250530/kapitan-2019960241.html

великобритания

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, лондон