https://ria.ru/20250910/liviya-2041030912.html
Глава Президентского совета Ливии посетит российско-арабский саммит
Глава Президентского совета Ливии посетит российско-арабский саммит - РИА Новости, 10.09.2025
Глава Президентского совета Ливии посетит российско-арабский саммит
Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи посетит российско-арабский саммит, который состоится в середине октября в Москве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:00:00+03:00
2025-09-10T18:00:00+03:00
2025-09-10T18:07:00+03:00
москва
ливия
в мире
россия
владимир путин
мария захарова
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886797646_0:98:3160:1875_1920x0_80_0_0_0b2d5b0dcedfba5b0cd7c69688f24f9e.jpg
БЕНГАЗИ (Ливия), 10 сен - РИА Новости. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи посетит российско-арабский саммит, который состоится в середине октября в Москве, заявил РИА Новости ливийский источник."Глава Президентского совета Ливии посетит Россию 15 октября для участия в российско-арабском саммите по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщил источник.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
https://ria.ru/20250626/komitet-2025586660.html
москва
ливия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886797646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a39eaa4eda2ac1c21af6a5f1759a708a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ливия, в мире, россия, владимир путин, мария захарова, лига арабских государств
Москва, Ливия, В мире, Россия, Владимир Путин, Мария Захарова, Лига арабских государств
Глава Президентского совета Ливии посетит российско-арабский саммит
Глава Президентского совета Ливии аль-Менфи посетит саммит в Москве 15 октября