18:00 10.09.2025 (обновлено: 18:07 10.09.2025)
Глава Президентского совета Ливии посетит российско-арабский саммит
БЕНГАЗИ (Ливия), 10 сен - РИА Новости. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи посетит российско-арабский саммит, который состоится в середине октября в Москве, заявил РИА Новости ливийский источник."Глава Президентского совета Ливии посетит Россию 15 октября для участия в российско-арабском саммите по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщил источник.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Мухаммед аль-Менфи
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мухаммед аль-Менфи. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 10 сен - РИА Новости. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи посетит российско-арабский саммит, который состоится в середине октября в Москве, заявил РИА Новости ливийский источник.
"Глава Президентского совета Ливии посетит Россию 15 октября для участия в российско-арабском саммите по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщил источник.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.
Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита
26 июня, 15:54
Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита
26 июня, 15:54
 
МоскваЛивияВ миреРоссияВладимир ПутинМария ЗахароваЛига арабских государств
 
 
