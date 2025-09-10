Глава Президентского совета Ливии посетит российско-арабский саммит

https://ria.ru/20250910/liviya-2041030912.html

2025-09-10T18:00:00+03:00

БЕНГАЗИ (Ливия), 10 сен - РИА Новости. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи посетит российско-арабский саммит, который состоится в середине октября в Москве, заявил РИА Новости ливийский источник."Глава Президентского совета Ливии посетит Россию 15 октября для участия в российско-арабском саммите по приглашению президента России Владимира Путина", - сообщил источник.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку самой ЛАГ разосланы послания от имени президента России Владимира Путина для участия в первом российско-арабском саммите, который запланирован на 15 октября.

