В Липецкой области ввели в эксплуатацию крупный семеноводческий центр

В Липецкой области ввели в эксплуатацию крупный семеноводческий центр

ЛИПЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Новый селекционно-семеноводческий центр "Агротек-Промцентр" запустили в эксплуатацию на Елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк", инвестиции в проект составили порядка 2 миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что запуск крупного селекционно-семеноводческого центра – стратегический шаг в развитии АПК Липецкой области и страны. Это позволит обеспечить аграриев не только Липецкой области, но и других субъектов высококачественным посевным материалом, значительно сократить импортную зависимость и укрепить продовольственную безопасность России. "Особенно значим проект для развития Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", где сегодня формируется аграрный кластер – от производства семян до выпуска средств защиты растений. И, безусловно, это укрепляет позиции нашего региона как одного из лидеров отечественного АПК", – подчеркнул Артамонов. Селекционно-семеноводческий центр – центральное звено технологической цепочки производства семян полного цикла – от селекционного процесса до выпуска конечной продукции – готовых семян F1, элитных и репродукционных сортов. Проектная мощность комплекса составляет 30 тысяч тонн семян в год. После дооснащения оборудованием, инвестор планирует увеличить мощность в два раза. Артамонов сообщил, что в планах компании также строительство операционных хабов для бобовых и масличных культур, семян, химии и удобрений, цеха по обработке кукурузы, а также комплекс по производству удобрений. Дополнительные инвестиции составят 2,5 миллиарда рублей.

