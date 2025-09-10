https://ria.ru/20250910/krasnoarmeysk-2040852643.html
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске
Российские подразделения ведут бои в высотной застройке Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
2025-09-10T09:44:00+03:00
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские подразделения ведут бои в высотной застройке Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Мы видим, что и бои в самом Красноармейске (проходят, где - ред.) - высотная застройка", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что на добропольском выступе сложилась очень жесткая обстановка."Там постоянные атаки, контратаки с двух сторон. Понятно, для противника это болезненно, и то, что сделали такой рывок наши подразделения, это весьма значимо", - уточнил глава ДНР.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров.
