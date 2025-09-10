Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 10.09.2025 (обновлено: 11:00 10.09.2025)
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске
Российские подразделения ведут бои в высотной застройке Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские подразделения ведут бои в высотной застройке Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Мы видим, что и бои в самом Красноармейске (проходят, где - ред.) - высотная застройка", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что на добропольском выступе сложилась очень жесткая обстановка."Там постоянные атаки, контратаки с двух сторон. Понятно, для противника это болезненно, и то, что сделали такой рывок наши подразделения, это весьма значимо", - уточнил глава ДНР.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров.
красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о боях в Красноармейске

Пушилин: ВС РФ ведут бои в высотной застройке Красноармейска в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские подразделения ведут бои в высотной застройке Красноармейска Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим, что и бои в самом Красноармейске (проходят, где - ред.) - высотная застройка", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Оставшиеся в Красноармейске жители ждут освобождения города от ВСУ
21 августа, 01:16
Он отметил, что на добропольском выступе сложилась очень жесткая обстановка.
"Там постоянные атаки, контратаки с двух сторон. Понятно, для противника это болезненно, и то, что сделали такой рывок наши подразделения, это весьма значимо", - уточнил глава ДНР.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что подразделения российских войск в Красноармейске ведут бои в микрорайонах Лазурный, Шахтерский, частного сектора, взяв под полный огневой контроль дорогу на Димитров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
