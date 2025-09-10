Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 10.09.2025 (обновлено: 16:59 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/kongressvumen-2041007600.html
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину - РИА Новости, 10.09.2025
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:55:00+03:00
2025-09-10T16:59:00+03:00
в мире
украина
марджори тейлор грин
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e0a8541b00122cb8334f0f1ed252dbf.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. "Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000464845.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2322129b3bdf17b3644eed47d75e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, марджори тейлор грин, конгресс сша
В мире, Украина, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину

Конгрессвумен Грин внесет поправку о запрете тратить налоги граждан на Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины.
"Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В конгрессе США выступили со срочным призывом по Украине
20 февраля, 09:05
 
В миреУкраинаМарджори Тейлор ГринКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала