Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. "Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.

