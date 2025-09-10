https://ria.ru/20250910/kongressvumen-2041007600.html
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину - РИА Новости, 10.09.2025
Конгрессвумен внесет поправку о запрете тратить налоги на Украину
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. РИА Новости, 10.09.2025
в мире
украина
марджори тейлор грин
конгресс сша
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. "Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.
украина
2025
Новости
ru-RU
