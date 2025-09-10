Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии осудил нападение Израиля на судно с едой
01:26 10.09.2025
Президент Колумбии осудил нападение Израиля на судно с едой
Нападение Израиля на гражданское судно с гуманитарной помощью для палестинцев напоминает действия нацистских подлодок против торгового флота США во время Второй РИА Новости, 10.09.2025
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Нападение Израиля на гражданское судно с гуманитарной помощью для палестинцев напоминает действия нацистских подлодок против торгового флота США во время Второй мировой войны, заявил президент Колумбии Густаво Петро. "Атака (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху на судно с едой для палестинцев напоминает атаку нацистских подводных лодок на торговый флот США, только потому, что он вез еду для европейцев во время войны, когда Европа сильно голодала, и ее народы выходили на улицы собирать любой кусочек хлеба, тогда как богатые американские прерии давали ее в изобилии", - написал Петро в своем блоге в Х. Ранее идущая в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда", в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, заявила, что одно из ее судов было атаковано, предположительно, беспилотником, все пассажиры и экипаж в безопасности. По словам президента Петро, человечество стоит перед "бесчеловечной и позорной" ситуацией в Газе, а большинство американских и европейских правительств не реагируют на это и становятся соучастниками геноцида, как это уже происходило в прошлом. "Итальянское правительство, французское, испанское и португальское, шведское поддержали Гитлера. Их народы, напротив, восстали и со своими примитивными орудиями сражались в лесах, деревнях и горах против монстра, угрожающего свободе и самому человечеству", - напомнил политик. Историю дедов современных европейцев, которые восстали против Гитлера и против собственных правительств, по мнению Густаво Петро, должны повторить их внуки. "Европейский народ должен восстать, начиная с немецкого народа, который, парализованный синдромом Аушвица, в итоге поддерживает новый нацизм в других землях. Гитлер живет в Нетаньяху, и новые друзья Гитлера его поддерживают", - заявил президент Колумбии. Политик добавил, что "разноцветный народ США", а также и сами евреи должны подняться против совершаемого правительством Нетаньяху геноцида. "А богатые арабы разве не должны стряхнуть с себя окостенелость, которую производит иссякающее нефтяное богатство? Боятся потерять роскошнейшие здания, которые могут быть разбомблены, и поэтому оставляют Палестину одну? Настало время революций", - заключил Петро.
Президент Колумбии осудил нападение Израиля на судно с едой

МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Нападение Израиля на гражданское судно с гуманитарной помощью для палестинцев напоминает действия нацистских подлодок против торгового флота США во время Второй мировой войны, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Атака (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху на судно с едой для палестинцев напоминает атаку нацистских подводных лодок на торговый флот США, только потому, что он вез еду для европейцев во время войны, когда Европа сильно голодала, и ее народы выходили на улицы собирать любой кусочек хлеба, тогда как богатые американские прерии давали ее в изобилии", - написал Петро в своем блоге в Х.
Ранее идущая в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда", в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, заявила, что одно из ее судов было атаковано, предположительно, беспилотником, все пассажиры и экипаж в безопасности.
По словам президента Петро, человечество стоит перед "бесчеловечной и позорной" ситуацией в Газе, а большинство американских и европейских правительств не реагируют на это и становятся соучастниками геноцида, как это уже происходило в прошлом.
"Итальянское правительство, французское, испанское и португальское, шведское поддержали Гитлера. Их народы, напротив, восстали и со своими примитивными орудиями сражались в лесах, деревнях и горах против монстра, угрожающего свободе и самому человечеству", - напомнил политик.
Историю дедов современных европейцев, которые восстали против Гитлера и против собственных правительств, по мнению Густаво Петро, должны повторить их внуки.
"Европейский народ должен восстать, начиная с немецкого народа, который, парализованный синдромом Аушвица, в итоге поддерживает новый нацизм в других землях. Гитлер живет в Нетаньяху, и новые друзья Гитлера его поддерживают", - заявил президент Колумбии.
Политик добавил, что "разноцветный народ США", а также и сами евреи должны подняться против совершаемого правительством Нетаньяху геноцида.
"А богатые арабы разве не должны стряхнуть с себя окостенелость, которую производит иссякающее нефтяное богатство? Боятся потерять роскошнейшие здания, которые могут быть разбомблены, и поэтому оставляют Палестину одну? Настало время революций", - заключил Петро.
