Президент Колумбии осудил нападение Израиля на судно с едой
Президент Колумбии сравнил атаку Израиля на судно с едой с действиями нацистов
© AP Photo / Seth WenigПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Seth Wenig
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Нападение Израиля на гражданское судно с гуманитарной помощью для палестинцев напоминает действия нацистских подлодок против торгового флота США во время Второй мировой войны, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
"Атака (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху на судно с едой для палестинцев напоминает атаку нацистских подводных лодок на торговый флот США, только потому, что он вез еду для европейцев во время войны, когда Европа сильно голодала, и ее народы выходили на улицы собирать любой кусочек хлеба, тогда как богатые американские прерии давали ее в изобилии", - написал Петро в своем блоге в Х.
Ранее идущая в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда", в миссии которой участвует шведская экоактивистка Грета Тунберг, заявила, что одно из ее судов было атаковано, предположительно, беспилотником, все пассажиры и экипаж в безопасности.
По словам президента Петро, человечество стоит перед "бесчеловечной и позорной" ситуацией в Газе, а большинство американских и европейских правительств не реагируют на это и становятся соучастниками геноцида, как это уже происходило в прошлом.
«
"Итальянское правительство, французское, испанское и португальское, шведское поддержали Гитлера. Их народы, напротив, восстали и со своими примитивными орудиями сражались в лесах, деревнях и горах против монстра, угрожающего свободе и самому человечеству", - напомнил политик.
Историю дедов современных европейцев, которые восстали против Гитлера и против собственных правительств, по мнению Густаво Петро, должны повторить их внуки.
Из ОАЭ в Газу за неделю прибыли 100 грузовиков с гумпомощью
7 сентября, 00:44
"Европейский народ должен восстать, начиная с немецкого народа, который, парализованный синдромом Аушвица, в итоге поддерживает новый нацизм в других землях. Гитлер живет в Нетаньяху, и новые друзья Гитлера его поддерживают", - заявил президент Колумбии.
Политик добавил, что "разноцветный народ США", а также и сами евреи должны подняться против совершаемого правительством Нетаньяху геноцида.
"А богатые арабы разве не должны стряхнуть с себя окостенелость, которую производит иссякающее нефтяное богатство? Боятся потерять роскошнейшие здания, которые могут быть разбомблены, и поэтому оставляют Палестину одну? Настало время революций", - заключил Петро.