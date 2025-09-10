https://ria.ru/20250910/kiev-2041060101.html
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Около 20.00 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Сумской областях. Ранее ее объявили в Одесской, Николаевской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
