Объем капремонта многоэтажек в Ярославской области увеличат на 40%

ярославская область

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Объем работ по капремонту многоквартирных домов в 2026 году в Ярославской области планируют увеличить почти на 40 процентов, сообщил заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев. Баланцев, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, рассказал, что в регионе началась подготовка краткосрочного плана капитального ремонта на 2026-2028 годы. "Сейчас в каждом муниципальном образовании идет формирование заявок на включение многоквартирных домов в этот документ. В частности, в следующем году объем работ по капремонту планируется увеличить почти на 40%", - сообщил Баланцев. По словам зампреда, в 2022-2024 годах в регионе капитально отремонтировали 1626 многоквартирных домов. Обновлены в том числе 545 крыш и 439 фасадов. В краткосрочном плане на 2025 год предусмотрены работы на 260 объектах, из них на 170 – кровельные. "Самый большой объем капитального ремонта общего имущества приходится на дома в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Мы понимаем, что этих объемов недостаточно, поэтому в рамках докапитализации этой сферы правительство Ярославской области из регионального бюджета добавило 200 миллионов рублей, что позволит дополнительно отремонтировать еще 31 крышу", - отметил Баланцев.

