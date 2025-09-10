Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры поражения артиллерийской установки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 10.09.2025
Кадыров показал кадры поражения артиллерийской установки ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ на сумском направлении. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T19:53:00+03:00
2025-09-10T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
ГРОЗНЫЙ, 10 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ на сумском направлении. "На сумском направлении группа "Сида" из знаменитого отряда "Аида" спецназа "АХМАТ" МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку", — написал глава региона. Удар был нанесен с "хирургической точностью", рассказал Кадыров. Он добавил, что "драгоценная техника укронато в одно мгновение перешла в категорию металлолома".
россия
украина
безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
ГРОЗНЫЙ, 10 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ на сумском направлении.
"На сумском направлении группа "Сида" из знаменитого отряда "Аида" спецназа "АХМАТ" МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку", — написал глава региона.
Удар был нанесен с "хирургической точностью", рассказал Кадыров. Он добавил, что "драгоценная техника укронато в одно мгновение перешла в категорию металлолома".
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
