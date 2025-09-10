https://ria.ru/20250910/kadyrov-2041052495.html

Кадыров показал кадры поражения артиллерийской установки ВСУ

Кадыров показал кадры поражения артиллерийской установки ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025

Кадыров показал кадры поражения артиллерийской установки ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ на сумском направлении. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T19:53:00+03:00

2025-09-10T19:53:00+03:00

2025-09-10T19:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041052140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0030ad4ed602f5d55445ab891799eeb3.jpg

ГРОЗНЫЙ, 10 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ на сумском направлении. "На сумском направлении группа "Сида" из знаменитого отряда "Аида" спецназа "АХМАТ" МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку", — написал глава региона. Удар был нанесен с "хирургической точностью", рассказал Кадыров. Он добавил, что "драгоценная техника укронато в одно мгновение перешла в категорию металлолома".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражение украинской самоходной артиллерийской установки Поражение украинской самоходной артиллерийской установки 2025-09-10T19:53 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф