Кадыров показал кадры поражения артиллерийской установки ВСУ
ГРОЗНЫЙ, 10 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ на сумском направлении. "На сумском направлении группа "Сида" из знаменитого отряда "Аида" спецназа "АХМАТ" МО РФ успешно поразила украинскую самоходную артиллерийскую установку", — написал глава региона. Удар был нанесен с "хирургической точностью", рассказал Кадыров. Он добавил, что "драгоценная техника укронато в одно мгновение перешла в категорию металлолома".
Поражение украинской самоходной артиллерийской установки
