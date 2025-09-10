https://ria.ru/20250910/izrail-2040866443.html
МИД Китая выразил обеспокоенность атакой Израиля по Дохе
МИД Китая выразил обеспокоенность атакой Израиля по Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
МИД Китая выразил обеспокоенность атакой Израиля по Дохе
Китай глубоко обеспокоен тем, что атака Израиля по Дохе может привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности, заявил на брифинге в среду официальный РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:38:00+03:00
2025-09-10T10:38:00+03:00
2025-09-10T10:38:00+03:00
в мире
израиль
китай
доха
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен тем, что атака Израиля по Дохе может привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Мы глубоко обеспокоены тем, что эта атака (Израиля - ред.) может привести к дальнейшей эскалации региональной напряжённости", - заявил дипломат. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
https://ria.ru/20250910/dvizhenie-2040849773.html
израиль
китай
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, китай, доха, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Китай, Доха, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
МИД Китая выразил обеспокоенность атакой Израиля по Дохе
МИД КНР: удар Израиля по Дохе может привести к эскалации в регионе