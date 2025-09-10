https://ria.ru/20250910/izrail-2040866443.html

МИД Китая выразил обеспокоенность атакой Израиля по Дохе

Китай глубоко обеспокоен тем, что атака Израиля по Дохе может привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности, заявил на брифинге в среду официальный

ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен тем, что атака Израиля по Дохе может привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Мы глубоко обеспокоены тем, что эта атака (Израиля - ред.) может привести к дальнейшей эскалации региональной напряжённости", - заявил дипломат. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".

