МИД Китая выразил обеспокоенность атакой Израиля по Дохе - РИА Новости, 10.09.2025
10:38 10.09.2025
МИД Китая выразил обеспокоенность атакой Израиля по Дохе
в мире
израиль
китай
доха
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
армия обороны израиля (цахал)
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен тем, что атака Израиля по Дохе может привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Мы глубоко обеспокоены тем, что эта атака (Израиля - ред.) может привести к дальнейшей эскалации региональной напряжённости", - заявил дипломат. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен тем, что атака Израиля по Дохе может привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что эта атака (Израиля - ред.) может привести к дальнейшей эскалации региональной напряжённости", - заявил дипломат.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
Здание Минобороны Израиля в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
