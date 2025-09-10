https://ria.ru/20250910/investitsii-2040830913.html
Чертков рассказал об инвестициях в угольные шахты в Донбассе
Инвестиции в развитие угольных шахт в Донбассе в 2026 году могут превысить два миллиарда рублей, сообщил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков РИА Новости, 10.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Инвестиции в развитие угольных шахт в Донбассе в 2026 году могут превысить два миллиарда рублей, сообщил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "В следующем году больше двух миллиардов - 2,2 миллиарда - с инвесторами проговорили: это планы по вложению в шахты", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
