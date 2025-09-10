В Хабаровске заочно осудили иноагента, распространявшего фейки об армии
ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Суд в Хабаровске вынес заочно приговор в отношении иноагента, распространявшего фейковые новости о Вооруженных Сил РФ (ВС РФ), сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, 30 декабря 2023 года 40-летний уроженец Амурской области, не имеющий регистрации на территории страны, находясь за ее пределами, был ведущим одного из каналов на видеохостинге. Он распространил заведомо ложную информацию о деятельности ВС РФ. Кроме того, в ноябре-декабре 2023 года мужчина, будучи дважды привлеченным к административной ответственности за распространение информации без ссылки на реестр иностранных агентов, публиковал в Telegram-канале свои сообщения и материалы без указания на то, что этот материал произведен и распространен иностранным агентом.
"Суд заочно приговорил виновного к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный объявлен в федеральный и международный розыск", - сообщает СУСК региона.
Фигуранта осудили по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ...) и части 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности...).
