Рейтинг@Mail.ru
Родители подали более миллиона заявлений в первый класс через "Госуслуги" - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 10.09.2025 (обновлено: 18:36 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/gosuslugi-2041039683.html
Родители подали более миллиона заявлений в первый класс через "Госуслуги"
Родители подали более миллиона заявлений в первый класс через "Госуслуги" - РИА Новости, 10.09.2025
Родители подали более миллиона заявлений в первый класс через "Госуслуги"
Российские родители подали более 1,1 миллиона заявлений на поступление в первый класс в приемную кампанию 2025 года - это на 13% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:35:00+03:00
2025-09-10T18:36:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08978a4bed9bedd52e32d71bd237f75f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские родители подали более 1,1 миллиона заявлений на поступление в первый класс в приемную кампанию 2025 года - это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Приёмная кампания в школах завершилась. На Госуслугах подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Порталом пользовались родители 75% детей из регионов, где был доступен сервис, — в Москве и Московской области запись велась на региональных порталах. Всего с помощью Госуслуг родители записали в 1 класс около 2/3 всех первоклассников в стране", - сообщило министерство. Так, в 90% случаев заявление на поступление в школу подавали мамы. Первое заявление было подано в 00.05 18 марта в Норильске - девочку записали в школу №20. А последнее - в 23.44 5 сентября в Воронеже, мальчик пошёл в гимназию №1. Чаще всего "Госуслугами" для подачи заявлений в первый класс пользовались жители Санкт-Петербурга, Свердловской области, Дагестана, Татарстана, Башкирии. "Заявления принимали в два этапа. В первую волну - в школы по месту прописки и от тех, у кого есть льготы. Родители могли заранее подготовить черновик, поэтому почти 20% заявлений на этом этапе было подано в первые минуты после старта записи. Так шансы попасть в выбранную школу были выше. Во вторую волну записывали туда, где оставались места", - отметили в Минцифры.
https://ria.ru/20250518/zapis-2017591347.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993103464_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_145331ad1f0437ef5d4715087c7a6e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Социальный навигатор, СН_Образование
Родители подали более миллиона заявлений в первый класс через "Госуслуги"

Минцифры: родители подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс через "Госуслуги"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские родители подали более 1,1 миллиона заявлений на поступление в первый класс в приемную кампанию 2025 года - это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
"Приёмная кампания в школах завершилась. На Госуслугах подали более 1,1 млн заявлений в 1 класс. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Порталом пользовались родители 75% детей из регионов, где был доступен сервис, — в Москве и Московской области запись велась на региональных порталах. Всего с помощью Госуслуг родители записали в 1 класс около 2/3 всех первоклассников в стране", - сообщило министерство.
Так, в 90% случаев заявление на поступление в школу подавали мамы. Первое заявление было подано в 00.05 18 марта в Норильске - девочку записали в школу №20. А последнее - в 23.44 5 сентября в Воронеже, мальчик пошёл в гимназию №1.
Чаще всего "Госуслугами" для подачи заявлений в первый класс пользовались жители Санкт-Петербурга, Свердловской области, Дагестана, Татарстана, Башкирии.
"Заявления принимали в два этапа. В первую волну - в школы по месту прописки и от тех, у кого есть льготы. Родители могли заранее подготовить черновик, поэтому почти 20% заявлений на этом этапе было подано в первые минуты после старта записи. Так шансы попасть в выбранную школу были выше. Во вторую волну записывали туда, где оставались места", - отметили в Минцифры.
Как записать ребенка в первый класс - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Как записать ребенка в первый класс: выбор школы и необходимые документы
18 мая, 16:07
 
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала