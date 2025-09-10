В районах Хорошево-Мневники и Пресненский в Москве проложат газопровод

https://ria.ru/20250910/gazoprovod-2041007485.html
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Современный газопровод проложат в районах Хорошево-Мневники и Пресненский в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Центральном и Северо-Западном административных округах столицы построят газопровод высокого давления, который пройдет через районы Хорошево-Мневники и Пресненский. Его длина составит около 1,5 километра. Большую часть газопровода - свыше 1441 метра - проложат закрытым способом, чтобы снизить воздействие на город и не затронуть дороги и инженерные сети. Только на отдельных участках протяженностью свыше 53 метров работы проведут открытым методом", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обустроят девять подземных переходов с применением технологии микротоннелирования - современного бестраншейного метода, позволяющего прокладывать трубопроводы без вскрытия поверхности, часть переходов выполнят в железобетонных футлярах диаметром 1,5 метра, часть - в стальных. Подчеркивается, что это обеспечит дополнительную защиту и увеличит срок службы газопровода. Кроме того, установят два запорных устройства, позволяющих вести круглосуточный мониторинг состояния оборудования из центральной диспетчерской службы АО "Мосгаз", новый газопровод рассчитан на срок службы более 40 лет, а завершить строительство планируется летом 2026 года.
