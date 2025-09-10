Рейтинг@Mail.ru
Израиль призвал население Газы покинуть город - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/gaza-2041009602.html
Израиль призвал население Газы покинуть город
Израиль призвал население Газы покинуть город - РИА Новости, 10.09.2025
Израиль призвал население Газы покинуть город
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:01:00+03:00
2025-09-10T17:01:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду армейская пресс-служба. "В рамках операции "Колесницы Гидеона 2" подразделение ... Южного командования начало кампанию по предупреждению населения в городе Газа. ЦАХАЛ использует различные оперативные средства, включая распространение голосовых сообщений, сброс листовок, отправку текстовых сообщений и телефонные звонки, с целью охватить как можно больше жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ЦАХАЛ призывает граждан в секторе Газа соблюдать официальные инструкции для своей безопасности и избегать пребывания в зонах, обозначенных как опасные. "Всем жителям города Газа и всех его районов от Старого города до Туфах в восточной части и до моря в западной части. ЦАХАЛ решительно настроен разгромить ХАМАС и будет действовать с большой силой как в городской зоне Газы, так и по всему сектору. Для вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь через коридор Аль-Рашид в гуманитарную зону в Аль-Маваси", - следует из текста листовки, распространяемой военными. Армейская пресс-служба также распространила номер телефона для передачи сообщений о блокпостах, установленных ХАМАС, или о попытках его боевиков препятствовать эвакуации населения. В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.
https://ria.ru/20250910/katar-2040985681.html
https://ria.ru/20250910/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8edc4bb4fa31dc6f3ab829d74752db64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль призвал население Газы покинуть город

ЦАХАЛ оповестила жителей Газы о необходимости покинуть город

© AP Photo / Mariam DaggaПалестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"В рамках операции "Колесницы Гидеона 2" подразделение ... Южного командования начало кампанию по предупреждению населения в городе Газа. ЦАХАЛ использует различные оперативные средства, включая распространение голосовых сообщений, сброс листовок, отправку текстовых сообщений и телефонные звонки, с целью охватить как можно больше жителей", - говорится в сообщении.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Дружественный огонь. Чем опасен для Вашингтона удар Израиля по Катару
Вчера, 16:32
Отмечается, что ЦАХАЛ призывает граждан в секторе Газа соблюдать официальные инструкции для своей безопасности и избегать пребывания в зонах, обозначенных как опасные.
"Всем жителям города Газа и всех его районов от Старого города до Туфах в восточной части и до моря в западной части. ЦАХАЛ решительно настроен разгромить ХАМАС и будет действовать с большой силой как в городской зоне Газы, так и по всему сектору. Для вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь через коридор Аль-Рашид в гуманитарную зону в Аль-Маваси", - следует из текста листовки, распространяемой военными.
Армейская пресс-служба также распространила номер телефона для передачи сообщений о блокпостах, установленных ХАМАС, или о попытках его боевиков препятствовать эвакуации населения.
В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала