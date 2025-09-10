https://ria.ru/20250910/gaza-2041009602.html
Израиль призвал население Газы покинуть город
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду армейская пресс-служба. "В рамках операции "Колесницы Гидеона 2" подразделение ... Южного командования начало кампанию по предупреждению населения в городе Газа. ЦАХАЛ использует различные оперативные средства, включая распространение голосовых сообщений, сброс листовок, отправку текстовых сообщений и телефонные звонки, с целью охватить как можно больше жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ЦАХАЛ призывает граждан в секторе Газа соблюдать официальные инструкции для своей безопасности и избегать пребывания в зонах, обозначенных как опасные. "Всем жителям города Газа и всех его районов от Старого города до Туфах в восточной части и до моря в западной части. ЦАХАЛ решительно настроен разгромить ХАМАС и будет действовать с большой силой как в городской зоне Газы, так и по всему сектору. Для вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь через коридор Аль-Рашид в гуманитарную зону в Аль-Маваси", - следует из текста листовки, распространяемой военными. Армейская пресс-служба также распространила номер телефона для передачи сообщений о блокпостах, установленных ХАМАС, или о попытках его боевиков препятствовать эвакуации населения. В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.
