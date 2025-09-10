https://ria.ru/20250910/gaza-2041009602.html

Израиль призвал население Газы покинуть город

Израиль призвал население Газы покинуть город - РИА Новости, 10.09.2025

Израиль призвал население Газы покинуть город

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:01:00+03:00

2025-09-10T17:01:00+03:00

2025-09-10T17:01:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкую кампанию по оповещению гражданского населения Газы о необходимости покинуть город в свете планируемых боевых действий против палестинского движения ХАМАС, сообщила в среду армейская пресс-служба. "В рамках операции "Колесницы Гидеона 2" подразделение ... Южного командования начало кампанию по предупреждению населения в городе Газа. ЦАХАЛ использует различные оперативные средства, включая распространение голосовых сообщений, сброс листовок, отправку текстовых сообщений и телефонные звонки, с целью охватить как можно больше жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ЦАХАЛ призывает граждан в секторе Газа соблюдать официальные инструкции для своей безопасности и избегать пребывания в зонах, обозначенных как опасные. "Всем жителям города Газа и всех его районов от Старого города до Туфах в восточной части и до моря в западной части. ЦАХАЛ решительно настроен разгромить ХАМАС и будет действовать с большой силой как в городской зоне Газы, так и по всему сектору. Для вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь через коридор Аль-Рашид в гуманитарную зону в Аль-Маваси", - следует из текста листовки, распространяемой военными. Армейская пресс-служба также распространила номер телефона для передачи сообщений о блокпостах, установленных ХАМАС, или о попытках его боевиков препятствовать эвакуации населения. В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.

https://ria.ru/20250910/katar-2040985681.html

https://ria.ru/20250910/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году