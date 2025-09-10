https://ria.ru/20250910/garantii-2040959709.html

"Тысяча провокаций". На Западе забили тревогу из-за Украины

"Тысяча провокаций". На Западе забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 10.09.2025

"Тысяча провокаций". На Западе забили тревогу из-за Украины

Киевский режим может воспользоваться западными гарантиями безопасности для втягивания стран Североатлантического альянса в конфликт, пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T14:34:00+03:00

2025-09-10T14:34:00+03:00

2025-09-10T14:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

европа

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киевский режим может воспользоваться западными гарантиями безопасности для втягивания стран Североатлантического альянса в конфликт, пишет Il Fatto Quotidiano."Гарантии безопасности от НАТО для Украины позволят Киеву возобновить конфликт, выдумав тысячу провокаций и предлогов и втянув в него все или некоторые из стран альянса", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, обеспечить надежный мир на Украине возможно только совместными усилиями Европы со странами БРИКС.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250910/ukraina-2040893960.html

https://ria.ru/20250910/aktivy-2040842884.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, европа, брикс