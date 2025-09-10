https://ria.ru/20250910/garantii-2040959709.html
"Тысяча провокаций". На Западе забили тревогу из-за Украины
Киевский режим может воспользоваться западными гарантиями безопасности для втягивания стран Североатлантического альянса в конфликт, пишет Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
европа
брикс
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киевский режим может воспользоваться западными гарантиями безопасности для втягивания стран Североатлантического альянса в конфликт, пишет Il Fatto Quotidiano."Гарантии безопасности от НАТО для Украины позволят Киеву возобновить конфликт, выдумав тысячу провокаций и предлогов и втянув в него все или некоторые из стран альянса", — говорится в публикации.По мнению автора статьи, обеспечить надежный мир на Украине возможно только совместными усилиями Европы со странами БРИКС.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
украина
европа
