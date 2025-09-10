Боливийские футболисты обыграли бразильцев и пробились в стыки отбора ЧМ
07:41 10.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Боливийские футболисты обыграли бразильцев и пробились в стыки отбора ЧМ

Сборная Боливии обыграла команду Бразилии и пробилась в стыки отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сборная Боливии обыграла команду Бразилии в последнем туре южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года и прошла в стыковые матчи.
Встреча, которая прошла в ночь на среду по московскому времени в боливийском Эль-Альто, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на четвертой добавленной к первому тайму минуте с пенальти забил Мигель Терсерос.
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
10 сентября 2025 • начало в 02:30
Завершен
Боливия
1 : 0
Бразилия
45‎’‎ • Мигель Терсерос (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Благодаря этой победе боливийцы с 20 очками заняли седьмое место в группе и смогут принять участие в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира, которые состоятся в марте 2026 года. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Прямые путевки из южноамериканского отборочного турнира получили сборные Аргентины (38 очков), Эквадора (29), Колумбии (28), Уругвая (28), Бразилии (28) и Парагвая (28).
Другие результаты тура:
  • Эквадор — Аргентина — 1:0;
  • Венесуэла — Колумбия — 3:6;
  • Перу — Парагвай — 0:1;
  • Чили — Уругвай — 0:0.
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
10 сентября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Эквадор
1 : 0
Аргентина
45‎’‎ • Эннер Валенсия (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
