Боливийские футболисты обыграли бразильцев и пробились в стыки отбора ЧМ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сборная Боливии обыграла команду Бразилии в последнем туре южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года и прошла в стыковые матчи.

Встреча, которая прошла в ночь на среду по московскому времени в боливийском Эль-Альто, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на четвертой добавленной к первому тайму минуте с пенальти забил Мигель Терсерос.

Благодаря этой победе боливийцы с 20 очками заняли седьмое место в группе и смогут принять участие в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира, которые состоятся в марте 2026 года. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Прямые путевки из южноамериканского отборочного турнира получили сборные Аргентины (38 очков), Эквадора (29), Колумбии (28), Уругвая (28), Бразилии (28) и Парагвая (28).

Другие результаты тура: