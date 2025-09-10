Тренер Клещенко прокомментировал поражение сборной Молдавии на отборе ЧМ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главный тренер сборной Молдавии по футболу Сергей Клещенко заявил, что разгромное поражение от команды Норвегии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года является позором.

Во вторник сборная Норвегии со счетом 11:1 разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Молдавские футболисты потерпели крупнейшее поражение в своей истории. Ранее самым разгромным было поражение от команды Дании со счетом 0:8 в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года.

"Это позор для нас. Мне больше нечего сказать", - приводит слова Клещенко Dagbladet.