01:59 10.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Тренер Клещенко прокомментировал поражение сборной Молдавии на отборе ЧМ

Тренер Клещенко назвал позором крупнейшее поражение сборной Молдавии по футболу

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главный тренер сборной Молдавии по футболу Сергей Клещенко заявил, что разгромное поражение от команды Норвегии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года является позором.
Во вторник сборная Норвегии со счетом 11:1 разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Молдавские футболисты потерпели крупнейшее поражение в своей истории. Ранее самым разгромным было поражение от команды Дании со счетом 0:8 в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
09 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Норвегия
11 : 1
Молдавия
06‎’‎ • Felix Horn Myhre
(Эрлинг Холанд)
11‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Felix Horn Myhre)
36‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Мартин Эдегор)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Мартин Эдегор)
45‎’‎ • Мартин Эдегор
52‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Дэвид Мёллер Вулф)
68‎’‎ • Thelo Aasgaard
76‎’‎ • Thelo Aasgaard
(Эрлинг Холанд)
79‎’‎ • Thelo Aasgaard (П)
83‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Юлиан Рюэрсон)
90‎’‎ • Thelo Aasgaard
(Эрлинг Холанд)
74‎’‎ • Лео Эстигор (А)
"Это позор для нас. Мне больше нечего сказать", - приводит слова Клещенко Dagbladet.
Сборная Молдавии проиграла все пять матчей отборочного этапа с общей разницей в счете 3:25. Команда занимает последнее, пятое место в турнирной таблице группы I.
