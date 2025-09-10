Тренер Клещенко прокомментировал поражение сборной Молдавии на отборе ЧМ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главный тренер сборной Молдавии по футболу Сергей Клещенко заявил, что разгромное поражение от команды Норвегии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года является позором.
Во вторник сборная Норвегии со счетом 11:1 разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Молдавские футболисты потерпели крупнейшее поражение в своей истории. Ранее самым разгромным было поражение от команды Дании со счетом 0:8 в матче квалификации к чемпионату мира 2022 года.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
09 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
06’ • Felix Horn Myhre
11’ • Эрлинг Холанд
(Felix Horn Myhre)
36’ • Эрлинг Холанд
43’ • Эрлинг Холанд
45’ • Мартин Эдегор
52’ • Эрлинг Холанд
(Дэвид Мёллер Вулф)
68’ • Thelo Aasgaard
76’ • Thelo Aasgaard
79’ • Thelo Aasgaard (П)
83’ • Эрлинг Холанд
90’ • Thelo Aasgaard
74’ • Лео Эстигор (А)
"Это позор для нас. Мне больше нечего сказать", - приводит слова Клещенко Dagbladet.
Сборная Молдавии проиграла все пять матчей отборочного этапа с общей разницей в счете 3:25. Команда занимает последнее, пятое место в турнирной таблице группы I.
