Рейтинг@Mail.ru
Около 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 10.09.2025 (обновлено: 22:32 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2041062937.html
Около 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции
Около 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции - РИА Новости, 10.09.2025
Около 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции
Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо после заседания РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T21:40:00+03:00
2025-09-10T22:32:00+03:00
в мире
франция
париж
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041064008_0:32:594:366_1920x0_80_0_0_878c6fec3c520cf976e7ca151c447b90.jpg
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо после заседания антикризисного штаба, трансляцию вел телеканал BFMTV.&quot;Это крупная акция, на которую вышли около 200 тысяч человек на всей территории страны&quot;, — сказал он.В Париже в протестах участвуют около 14 тысяч манифестантов.Как сообщалось ранее, силовики уже задержали как минимум 327 человек, из них 199 — в столице.В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все!". В общей сложности по всей стране ожидается более 700 различных акций. Среди манифестантов уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка задействовали 80 тысяч правоохранителей.Причина протестовВ июле на тот момент премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
https://ria.ru/20250910/besporyadki-2040908802.html
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Демонстрация с фаерами в здании Лионского вокзала в Париже
Протестующие в Париже устроили в здании Лионского вокзала демонстрацию с файерами, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал. Протестующие недовольны бюджетной политикой властей, акции сегодня проходят по всей стране
2025-09-10T21:40
true
PT0M39S
Акции против экономической политики правительства в Париже
Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией.
2025-09-10T21:40
true
PT0M18S
Антиправительственные протесты в Лионе
Антиправительственные протесты в Лионе
2025-09-10T21:40
true
PT2M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041064008_34:0:562:396_1920x0_80_0_0_680eb2c97abfd7f7a16d02c8a937cd89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, франсуа байру
В мире, Франция, Париж, Франсуа Байру
Около 200 тысяч человек вышли на протесты во Франции

Около 200 тысяч французов вышли на протесты против мер жесткой экономии

© Getty ImagesПротесты во Франции из-за мер жесткой экономии
Протесты во Франции из-за мер жесткой экономии - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Getty Images
Протесты во Франции из-за мер жесткой экономии
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Около 200 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер жесткой экономии во Франции, заявил исполняющий обязанности главы МВД Брюно Ретайо после заседания антикризисного штаба, трансляцию вел телеканал BFMTV.
«

"Это крупная акция, на которую вышли около 200 тысяч человек на всей территории страны", — сказал он.

Беспорядки в Париже - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Заблокируем все!" Беспорядки во Франции
Вчера, 13:27
В Париже в протестах участвуют около 14 тысяч манифестантов.
Как сообщалось ранее, силовики уже задержали как минимум 327 человек, из них 199 — в столице.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все!". В общей сложности по всей стране ожидается более 700 различных акций. Среди манифестантов уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка задействовали 80 тысяч правоохранителей.

Причина протестов

В июле на тот момент премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияПарижФрансуа Байру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала