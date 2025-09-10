https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040999810.html
Слуцкий прокомментировал назначение нового премьера Франции
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Назначение новым премьер-министром Франции Себастьяна Лекорню вряд ли послужит разрешению внутриполитического кризиса, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Назначение новым премьер-министром Франции Себастьена Лекорню вряд ли послужит разрешению внутриполитического кризиса. Потому что в кризисе глубоко погрязла сама власть Макрона", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что ранее Лекорню выступал с резких антироссийских позиций и являлся сторонником войны до последнего украинца, в том числе за счет финансовой помощи на средства французских налогоплательщиков. "И против последствий (экономических, в первую очередь) такой линии выступают не только достаточно весомые политические силы, но и французская улица", - заключил депутат.
