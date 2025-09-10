https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040964463.html

В Госдуме прокомментировали кадровые перестановки во Франции

В Госдуме прокомментировали кадровые перестановки во Франции - РИА Новости, 10.09.2025

В Госдуме прокомментировали кадровые перестановки во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон тасует кадровую колоду, не понимая, что в отставку нужно уходить ему самому, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T14:43:00+03:00

2025-09-10T14:43:00+03:00

2025-09-10T14:43:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038472825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb9ec56c61e50753ce16c6d0b10a7c5c.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон тасует кадровую колоду, не понимая, что в отставку нужно уходить ему самому, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Признак глубокого кризиса французской государственности. Страну ведет порывистый и неумелый политик, рейтинг которого в последнее время опустился до рекордного минимума, 15%. Макрон явно не оправдывает надежд своих избирателей", - сказал Журавлев РИА Новости. Депутат отметил, что вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, которых у Франции накопилось огромное количество, Макрон снова "сует нос в украинский вопрос". "Вот и тасует Макрон свою истрепанную кадровую колоду, не понимая, что от смены Франсуа Шило на Себастьена Мыло ровным счетом ничего не изменится, в отставку, и срочно, нужно уходить ему самому", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250908/makron-2040304403.html

https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, эммануэль макрон, госдума рф