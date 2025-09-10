Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали кадровые перестановки во Франции
14:43 10.09.2025
В Госдуме прокомментировали кадровые перестановки во Франции
в мире
франция
эммануэль макрон
госдума рф
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон тасует кадровую колоду, не понимая, что в отставку нужно уходить ему самому, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Признак глубокого кризиса французской государственности. Страну ведет порывистый и неумелый политик, рейтинг которого в последнее время опустился до рекордного минимума, 15%. Макрон явно не оправдывает надежд своих избирателей", - сказал Журавлев РИА Новости. Депутат отметил, что вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, которых у Франции накопилось огромное количество, Макрон снова "сует нос в украинский вопрос". "Вот и тасует Макрон свою истрепанную кадровую колоду, не понимая, что от смены Франсуа Шило на Себастьена Мыло ровным счетом ничего не изменится, в отставку, и срочно, нужно уходить ему самому", - заключил парламентарий.
в мире, франция, эммануэль макрон, госдума рф
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Госдума РФ
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон тасует кадровую колоду, не понимая, что в отставку нужно уходить ему самому, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
