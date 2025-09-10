https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040899969.html
Почти 200 человек задержали на протестах во Франции
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией. "На настоящий момент было произведено около 200 задержаний", - заявил министр на пресс-конференции. Трансляцию вёл телеканал BFMTV. Из них 132 человека были задержаны в парижской регионе, передаёт СМИ со ссылкой на данные столичной полиции. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновением беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
