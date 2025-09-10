https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040867504.html

Левая партия Франции пригрозила новому премьеру вотумом недоверия

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Координатор левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар пригрозил новому французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню вотумом недоверия в первый же день заседания в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны, если тот не запросит проведения голосования о доверии. "В правительстве принято по конституции спрашивать о доверии и о том, есть ли большинство (поддерживающих кандидатуру - ред.)... Если (Лекорню - ред.) этого не сделает, то в первый же день парламентского заседания в Национальном собрании мы внесем предложение о вынесении вотума недоверия на основании статьи 49.2 конституции", - заявил Бомпар в эфире телеканалов BFTV и RMC. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.

в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии