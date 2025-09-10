Рейтинг@Mail.ru
Левая партия Франции пригрозила новому премьеру вотумом недоверия - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 10.09.2025 (обновлено: 13:30 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040867504.html
Левая партия Франции пригрозила новому премьеру вотумом недоверия
Левая партия Франции пригрозила новому премьеру вотумом недоверия - РИА Новости, 10.09.2025
Левая партия Франции пригрозила новому премьеру вотумом недоверия
Координатор левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар пригрозил новому французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню вотумом недоверия в первый же РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:43:00+03:00
2025-09-10T13:30:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949835667_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_2ad1429e802055f893513a59a190a994.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Координатор левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар пригрозил новому французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню вотумом недоверия в первый же день заседания в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны, если тот не запросит проведения голосования о доверии. "В правительстве принято по конституции спрашивать о доверии и о том, есть ли большинство (поддерживающих кандидатуру - ред.)... Если (Лекорню - ред.) этого не сделает, то в первый же день парламентского заседания в Национальном собрании мы внесем предложение о вынесении вотума недоверия на основании статьи 49.2 конституции", - заявил Бомпар в эфире телеканалов BFTV и RMC. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040864004.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949835667_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4251006adfac1ee392f8e91120b9b4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Беспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
Левая партия Франции пригрозила новому премьеру вотумом недоверия

Партия «Непокорившаяся Франция» пригрозила Лекорню вотумом недоверия

© Gil Cohen-Magen Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Gil Cohen-Magen
Себастьян Лекорню. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Координатор левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар пригрозил новому французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню вотумом недоверия в первый же день заседания в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны, если тот не запросит проведения голосования о доверии.
"В правительстве принято по конституции спрашивать о доверии и о том, есть ли большинство (поддерживающих кандидатуру - ред.)... Если (Лекорню - ред.) этого не сделает, то в первый же день парламентского заседания в Национальном собрании мы внесем предложение о вынесении вотума недоверия на основании статьи 49.2 конституции", - заявил Бомпар в эфире телеканалов BFTV и RMC.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте.
Французская полиция разгоняет протестующих во время акции Заблокируем все в Марселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Во Франции в преддверии акции протеста задержали более 70 человек
Вчера, 10:30
 
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа БайруБеспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала