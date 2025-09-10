Рейтинг@Mail.ru
Во Франции в преддверии акции протеста задержали более 70 человек - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 10.09.2025 (обновлено: 13:30 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040864004.html
Во Франции в преддверии акции протеста задержали более 70 человек
Во Франции в преддверии акции протеста задержали более 70 человек - РИА Новости, 10.09.2025
Во Франции в преддверии акции протеста задержали более 70 человек
Полиция задержала как минимум 75 человек к восьми часам утра в столичном регионе Франции в преддверии намеченного на среду масштабного протеста под лозунгом... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:30:00+03:00
2025-09-10T13:30:00+03:00
в мире
франция
париж
лион
франсуа байру
жан-люк меланшон
беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040862452_0:137:3175:1923_1920x0_80_0_0_95f3862cb2ab61de8c0e602d3d616f14.jpg
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Полиция задержала как минимум 75 человек к восьми часам утра в столичном регионе Франции в преддверии намеченного на среду масштабного протеста под лозунгом "Заблокируем всё", сообщает телеканал BFMTV. "По последним данным полиции на 8 утра, в Париже и ближних пригородах задержаны как минимум 75 человек", - говорится в сообщении. Всего по стране произведено 83 задержания. Перекрытия дорог и с зафиксированы в Лионе, Лилле и Гренобле. В Иль-де-Франс объявлены перебои на ряде железнодорожных линий, у парижского вокзала Гар-дю-Нор действует усиленный режим безопасности. В Марселе на площади Жольет собрались несколько сотен человек. Отмечаются локальные инциденты и затруднения движения, уточняет BFMTV. День мобилизации проходит спустя два дня после голосования о доверии правительству, подавшему в отставку. Организаторы заявляют о возможном участии до 100 тысяч человек и намерении проводить блокировки и демонстрации по всей стране. Призывы к тотальному бойкоту во Франции 10 сентября стали распространяться в соцсетях в июле, после того как экс премьер-министр Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, а бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, не вырастет. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе в политических кругах. По мере распространения призывов к манифестациям о бойкоте начали высказываться и видные политики. Так, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акциям протеста.
https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html
https://ria.ru/20250909/frantsiya-2040776870.html
франция
париж
лион
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040862452_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_dfebe4c685a2ea9f4e401cf3d4b8011e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, лион, франсуа байру, жан-люк меланшон, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии
В мире, Франция, Париж, Лион, Франсуа Байру, Жан-Люк Меланшон, Беспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
Во Франции в преддверии акции протеста задержали более 70 человек

Во Франции в преддверии масштабного протеста задержали 75 человек

© AP Photo / Philippe MagoniФранцузская полиция разгоняет протестующих во время акции "Заблокируем все" в Марселе
Французская полиция разгоняет протестующих во время акции Заблокируем все в Марселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Французская полиция разгоняет протестующих во время акции "Заблокируем все" в Марселе
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Полиция задержала как минимум 75 человек к восьми часам утра в столичном регионе Франции в преддверии намеченного на среду масштабного протеста под лозунгом "Заблокируем всё", сообщает телеканал BFMTV.
"По последним данным полиции на 8 утра, в Париже и ближних пригородах задержаны как минимум 75 человек", - говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота
Вчера, 08:00
Всего по стране произведено 83 задержания.
Перекрытия дорог и с зафиксированы в Лионе, Лилле и Гренобле. В Иль-де-Франс объявлены перебои на ряде железнодорожных линий, у парижского вокзала Гар-дю-Нор действует усиленный режим безопасности. В Марселе на площади Жольет собрались несколько сотен человек. Отмечаются локальные инциденты и затруднения движения, уточняет BFMTV.
День мобилизации проходит спустя два дня после голосования о доверии правительству, подавшему в отставку. Организаторы заявляют о возможном участии до 100 тысяч человек и намерении проводить блокировки и демонстрации по всей стране.
Призывы к тотальному бойкоту во Франции 10 сентября стали распространяться в соцсетях в июле, после того как экс премьер-министр Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, а бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, не вырастет. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе в политических кругах. По мере распространения призывов к манифестациям о бойкоте начали высказываться и видные политики. Так, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акциям протеста.
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Эксперт предположил, что Франция находится на пороге Шестой республики
9 сентября, 19:54
 
В миреФранцияПарижЛионФрансуа БайруЖан-Люк МеланшонБеспорядки во Франции из-за мер жесткой экономии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала