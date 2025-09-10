Во Франции в преддверии акции протеста задержали более 70 человек
Французская полиция разгоняет протестующих во время акции "Заблокируем все" в Марселе
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Полиция задержала как минимум 75 человек к восьми часам утра в столичном регионе Франции в преддверии намеченного на среду масштабного протеста под лозунгом "Заблокируем всё", сообщает телеканал BFMTV.
"По последним данным полиции на 8 утра, в Париже и ближних пригородах задержаны как минимум 75 человек", - говорится в сообщении.
Всего по стране произведено 83 задержания.
Перекрытия дорог и с зафиксированы в Лионе, Лилле и Гренобле. В Иль-де-Франс объявлены перебои на ряде железнодорожных линий, у парижского вокзала Гар-дю-Нор действует усиленный режим безопасности. В Марселе на площади Жольет собрались несколько сотен человек. Отмечаются локальные инциденты и затруднения движения, уточняет BFMTV.
День мобилизации проходит спустя два дня после голосования о доверии правительству, подавшему в отставку. Организаторы заявляют о возможном участии до 100 тысяч человек и намерении проводить блокировки и демонстрации по всей стране.
Призывы к тотальному бойкоту во Франции 10 сентября стали распространяться в соцсетях в июле, после того как экс премьер-министр Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, а бюджет ни одного министерства, кроме минобороны, не вырастет. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе в политических кругах. По мере распространения призывов к манифестациям о бойкоте начали высказываться и видные политики. Так, лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акциям протеста.