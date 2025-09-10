"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота

https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html

Политический кризис: правительство Франсуа Байру не получило поддержки Национального собрания и ушло в отставку. Эммануэль Макрон назначает нового премьера...

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Политический кризис: правительство Франсуа Байру не получило поддержки Национального собрания и ушло в отставку. Эммануэль Макрон назначает нового премьера. Страна готовится к очередным потрясениям. Какую власть на самом деле хотят французы — в материале РИА Новости.На что рассчитывалиЧетвертое голосование по вотуму доверия кабинету Байру стало последним. Недоверие правительству выразили 364 депутата. Лишь 194 парламентария поддержали премьера."Отставка правительства не решит проблем", — твердил с парламентской трибуны Байру. Эмоциональное выступление премьера не убедило оппозицию. Ранее ему удавалось отбиваться от нападок и правых, и левых. Теперь парламентское большинство из "Национального объединения" (RN) и "Неоперившейся Франции" решило однозначно: республике нужен новый кабинет министров.Правительство Франции менее чем за два года сменилось четыре раза. Кабмин Байру был сформирован в декабре 2024-го и продержался на полгода дольше, чем кабинет Мишеля Барнье. Накануне голосования, согласно соцопросу компании Elabe, у Байру было всего 12 процентов поддержки. К слову, и у Макрона ситуация не намного лучше: по тем же данным, у президента новый антирекорд — 17 процентов доверия. За полгода он потерял десять пунктов. Газета Figaro, ссылаясь на собственный опрос, указывает еще меньший показатель: 15 процентов.Один из главных факторов народного недовольства — финансовые проблемы. Чтобы снизить дефицит бюджета до 4,6 процента ВВП, кабинет Байру предложил сэкономить 43,8 миллиарда евро, сократив социальные программы и отменив выходные — 8 мая (День победы над нацизмом в Европе) и 20 апреля (Пасха).В Елисейском дворце заявили, что Макрон принял к сведению позицию парламента. Имя нового премьера он сообщит в ближайшие дни.Financial Times отмечает, что Макрон на благоприятный для Байру результат не рассчитывал, поэтому еще в августе начал подбирать нового премьера. Согласно источникам, близким к Елисейскому дворцу, президент вновь консультировался только с союзниками, в очередной раз проигнорировав мнение оппозиции.По ЛенинуПолитический кризис обостряется, но едва ли Макрон способен с ним справиться, поскольку сам — неотъемлемая его часть. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркивает: проблемы возникли еще в первый срок нынешнего президента. Дальше становилось только хуже."Некомпетентность Макрона и его исступление по украинской повестке, затянувшее Францию в антироссийские действия, привели к такому развитию событий. За это французы расплачиваются экономикой и падением уровня жизни", — считает политолог.Как заявил РИА Новости французский сенатор Акли Меллули, при Макроне число находящихся за чертой бедности французов выросло с шести до девяти миллионов. По словам политика, президент будет делать все, чтобы остаться у власти до 2027-го. Недавно Макрон вновь подтвердил, что добровольно не уйдет."Непокорившаяся Франция" намерена в очередной раз инициировать в Национальном собрании импичмент Макрону. Левые уже не раз пытались это сделать, но успеха не снискали. Например, в прошлом году нижняя палата парламента отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).Тем временем граждане готовятся к протестам. На 10 сентября запланированы забастовки против экономической политики властей под лозунгом: "Заблокируем все". Причем инициатива исходит снизу — от рядовых активистов без контрактных лидеров. Сорок шесть процентов населения поддерживает проведение акций, утверждают результаты совместного опроса компании Ipsos и инженерной школы CESI.Оленченко предполагает, что во Франции может назреть "революционная ситуация", когда "верхи не могут, а низы не хотят". Единственное, чего пока не хватает недовольным французам, — сильного лидера. Впрочем, это поправимо.Объединение против тупикаЛидер RN Жордан Барделла за неделю до голосования по Байру призвал членов других правых партий, не поддерживающих Макрона, объединиться. Политик считает, что Франция в "демократическом тупике", и в случае поддержки абсолютного большинства готов сам возглавить кабмин."У меня есть амбиции — по крайней мере, стать премьер-министром", — говорит Барделла, подчеркнув, что намерен идти рука об руку с главой парламентской фракции RN Марин Ле Пен.Сейчас более трети французов (36 процентов) полагают, что Барделла хорошо бы справился на посту главы правительства, выяснила социологическая служба Odoxa-Backbone Consulting. Это самый высокий показатель среди остальных возможных кандидатур, в числе которых — нынешний глава МВД Брюно Ретайо (33 процента) и министр юстиции Жеральд Дарманен (29 процентов).Согласно другому соцопросу, от компании Elabe, 39 процентов французов хотят аполитичного премьера, не принадлежащего ни к одной политической партии, выходца из "гражданского общества или корпоративного мира", десять процентов — выдвиженца правых. И только шесть процентов за кабмин макрониста.Выбор президентаКонституция позволяет Макрону попытаться выйти из кризисной ситуации, вновь распустив парламент и назначив внеочередные выборы. Это, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, станет возможностью для Барделла возглавить кабмин.Согласно рейтингу исследовательской компании Toluna-Harris Interactive, "Национальное объединение" (RN), блокировавшись с "Союзом правых республиканцев", может рассчитывать на 33 процента голосов в первом туре."Не факт, что Макрон заинтересован в роспуске парламента: есть риск получить результат хуже, чем был. Тогда он действительно может столкнуться с тем, что не будет другого выхода, кроме как назначить премьером Барделла. Макрон пока выдвигает центриста министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню. В Матиньонский дворец хотели бы попасть и социалисты, но при таком расколе в Национальном собрании заручиться поддержкой большинства очень сложно",— указывает Преображенская.При этом, по ее мнению, однозначно говорить о будущем электоральном успехе RN рано, так как Макрон испытывает особую неприязнь к партии и ее представителям. Елисейский дворец может попытаться вставить палки в колеса, медийно раскручивая, например, еще свежую историю с судебным процессом над Марин Ле Пен. Недопуск правых до власти, вероятно, будет одной из главных внутриполитических задач французского президента в ближайшее время.

