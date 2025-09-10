"Расплата за Украину". Макрон поставил Францию на грань переворота
Оленченко: некомпетентность Макрона ведет к революционной ситуации во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Политический кризис: правительство Франсуа Байру не получило поддержки Национального собрания и ушло в отставку. Эммануэль Макрон назначает нового премьера. Страна готовится к очередным потрясениям. Какую власть на самом деле хотят французы — в материале РИА Новости.
На что рассчитывали
Четвертое голосование по вотуму доверия кабинету Байру стало последним. Недоверие правительству выразили 364 депутата. Лишь 194 парламентария поддержали премьера.
"Отставка правительства не решит проблем", — твердил с парламентской трибуны Байру.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру
Эмоциональное выступление премьера не убедило оппозицию. Ранее ему удавалось отбиваться от нападок и правых, и левых. Теперь парламентское большинство из "Национального объединения" (RN) и "Неоперившейся Франции" решило однозначно: республике нужен новый кабинет министров.
Правительство Франции менее чем за два года сменилось четыре раза. Кабмин Байру был сформирован в декабре 2024-го и продержался на полгода дольше, чем кабинет Мишеля Барнье.
Накануне голосования, согласно соцопросу компании Elabe, у Байру было всего 12 процентов поддержки. К слову, и у Макрона ситуация не намного лучше: по тем же данным, у президента новый антирекорд — 17 процентов доверия. За полгода он потерял десять пунктов. Газета Figaro, ссылаясь на собственный опрос, указывает еще меньший показатель: 15 процентов.
Один из главных факторов народного недовольства — финансовые проблемы. Чтобы снизить дефицит бюджета до 4,6 процента ВВП, кабинет Байру предложил сэкономить 43,8 миллиарда евро, сократив социальные программы и отменив выходные — 8 мая (День победы над нацизмом в Европе) и 20 апреля (Пасха).
Автомобиль полиции в Париже, Франция
В Елисейском дворце заявили, что Макрон принял к сведению позицию парламента. Имя нового премьера он сообщит в ближайшие дни.
Financial Times отмечает, что Макрон на благоприятный для Байру результат не рассчитывал, поэтому еще в августе начал подбирать нового премьера. Согласно источникам, близким к Елисейскому дворцу, президент вновь консультировался только с союзниками, в очередной раз проигнорировав мнение оппозиции.
По Ленину
Политический кризис обостряется, но едва ли Макрон способен с ним справиться, поскольку сам — неотъемлемая его часть. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркивает: проблемы возникли еще в первый срок нынешнего президента. Дальше становилось только хуже.
Неубранный мусор в Париже
"Некомпетентность Макрона и его исступление по украинской повестке, затянувшее Францию в антироссийские действия, привели к такому развитию событий. За это французы расплачиваются экономикой и падением уровня жизни", — считает политолог.
Как заявил РИА Новости французский сенатор Акли Меллули, при Макроне число находящихся за чертой бедности французов выросло с шести до девяти миллионов. По словам политика, президент будет делать все, чтобы остаться у власти до 2027-го. Недавно Макрон вновь подтвердил, что добровольно не уйдет.
"Непокорившаяся Франция" намерена в очередной раз инициировать в Национальном собрании импичмент Макрону. Левые уже не раз пытались это сделать, но успеха не снискали. Например, в прошлом году нижняя палата парламента отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея
Тем временем граждане готовятся к протестам. На 10 сентября запланированы забастовки против экономической политики властей под лозунгом: "Заблокируем все". Причем инициатива исходит снизу — от рядовых активистов без контрактных лидеров. Сорок шесть процентов населения поддерживает проведение акций, утверждают результаты совместного опроса компании Ipsos и инженерной школы CESI.
Оленченко предполагает, что во Франции может назреть "революционная ситуация", когда "верхи не могут, а низы не хотят". Единственное, чего пока не хватает недовольным французам, — сильного лидера. Впрочем, это поправимо.
Объединение против тупика
Лидер RN Жордан Барделла за неделю до голосования по Байру призвал членов других правых партий, не поддерживающих Макрона, объединиться. Политик считает, что Франция в "демократическом тупике", и в случае поддержки абсолютного большинства готов сам возглавить кабмин.
Жордан Барделла
"У меня есть амбиции — по крайней мере, стать премьер-министром", — говорит Барделла, подчеркнув, что намерен идти рука об руку с главой парламентской фракции RN Марин Ле Пен.
Сейчас более трети французов (36 процентов) полагают, что Барделла хорошо бы справился на посту главы правительства, выяснила социологическая служба Odoxa-Backbone Consulting. Это самый высокий показатель среди остальных возможных кандидатур, в числе которых — нынешний глава МВД Брюно Ретайо (33 процента) и министр юстиции Жеральд Дарманен (29 процентов).
Согласно другому соцопросу, от компании Elabe, 39 процентов французов хотят аполитичного премьера, не принадлежащего ни к одной политической партии, выходца из "гражданского общества или корпоративного мира", десять процентов — выдвиженца правых. И только шесть процентов за кабмин макрониста.
Марин Ле Пен
Выбор президента
Конституция позволяет Макрону попытаться выйти из кризисной ситуации, вновь распустив парламент и назначив внеочередные выборы. Это, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, станет возможностью для Барделла возглавить кабмин.
Согласно рейтингу исследовательской компании Toluna-Harris Interactive, "Национальное объединение" (RN), блокировавшись с "Союзом правых республиканцев", может рассчитывать на 33 процента голосов в первом туре.
Ассистент проверяет документы избирателя на парламентских выборах во Франции
"Не факт, что Макрон заинтересован в роспуске парламента: есть риск получить результат хуже, чем был. Тогда он действительно может столкнуться с тем, что не будет другого выхода, кроме как назначить премьером Барделла. Макрон пока выдвигает центриста министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню. В Матиньонский дворец хотели бы попасть и социалисты, но при таком расколе в Национальном собрании заручиться поддержкой большинства очень сложно",— указывает Преображенская.
При этом, по ее мнению, однозначно говорить о будущем электоральном успехе RN рано, так как Макрон испытывает особую неприязнь к партии и ее представителям. Елисейский дворец может попытаться вставить палки в колеса, медийно раскручивая, например, еще свежую историю с судебным процессом над Марин Ле Пен. Недопуск правых до власти, вероятно, будет одной из главных внутриполитических задач французского президента в ближайшее время.