В МВД Франции заявили о проведении 50 операций для подавления протестов - РИА Новости, 10.09.2025
22:56 10.09.2025
В МВД Франции заявили о проведении 50 операций для подавления протестов
В МВД Франции заявили о проведении 50 операций для подавления протестов - РИА Новости, 10.09.2025
В МВД Франции заявили о проведении 50 операций для подавления протестов
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что французские силовики проводят порядка 50 операций по всей стране с целью... РИА Новости, 10.09.2025
в мире
франция
европа
франсуа байру
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что французские силовики проводят порядка 50 операций по всей стране с целью возобновить работу ключевых объектов, заблокированных протестующими, сообщает телеканал BFMTV. "Ретайо заявил о "порядке 50 операций по деблокированию (объектов – ред.)" на всей территории страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что в число этих объектов входят, в частности, автодороги и склады. Глава МВД заявил, что подобные протестные акции нарушают право французов на свободное передвижение. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединились около 200 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей. В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
франция
европа
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что французские силовики проводят порядка 50 операций по всей стране с целью возобновить работу ключевых объектов, заблокированных протестующими, сообщает телеканал BFMTV.
"Ретайо заявил о "порядке 50 операций по деблокированию (объектов – ред.)" на всей территории страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в число этих объектов входят, в частности, автодороги и склады.
Глава МВД заявил, что подобные протестные акции нарушают право французов на свободное передвижение.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединились около 200 тысяч человек. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка будут задействованы 80 тысяч правоохранителей.
В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.
Заголовок открываемого материала